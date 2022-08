iOh my Gad!, ( iOh my God! ) ( Ay Dios mio ! ) Maduro estar regalando Venezuela a Iran !

Entornointeligente.com /

My God! Maduro is handing over Venezuela to Iran.

Está circulando por las redes un mensaje, donde un grupo de abogados y generales en condición de retiro, están solicitando al Fiscal General de la Nación, el enjuiciamiento al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su destitución por el TSJ por traición a la Patria. Consideran ellos que Nicolás Maduro Moro, está entregando el suelo patrio a un país de cultura extraña a la nuestra, que se llama IRAN, al otorgársele en concesión para la explotación agrícola, un millón de hectáreas (1.000.000 Has.) por 20 años . Debo reconocer que el documento está bien redactado y legalmente puede ser introducido ante los entes que pudieran tomar decisiones al respecto.

Pienso que dejar pasar por alto esta otra faceta, de las múltiples que ya se han probado, para sacar al Presidente del poder y con ella descabezar y acabar con el llamado chavismo, eso sería imperdonable y hasta suicida. Por ello me veo obligado a rebatir y hacerle frente a los que andan regando por las calles la idea de que se está entregando el país a una nación terrorista. Si Irán es terrorista, ¿que apelativo le podríamos colocar a los gobiernos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, España, Arabia Saudita, Marruecos e Israel?

Vamos a comenzar a visualizar cual es la realidad de nuestra agricultura, para luego dejar al descubierto cual es la tramoya, que están montando estos PERSONAJES apátridas, que se quieren disfrazar de patriotas, para presentarse en las futuras elecciones que pronto estarán en puerta Y SABIENDO que esta, es una manera de comenzar a figurar para ser tomados en cuenta y así lograr introducirse en el aparato POLITICO del Estado.

1.-¿Cuál es la situación actual de la agricultura en Venezuela?

La agricultura en Venezuela representa aproximadamente el 3% del PIB, el 10% de la fuerza laboral y al menos una cuarta parte de la superficie terrestre de Venezuela. En efecto, según la última prospección de COPLANARH (1974), Venezuela cuenta con tan solo 1.903.000ha de terreno con suelos de buena calidad agrícola (clases I y II); las tierras con mediana calidad agrícola totalizan 9.326.000ha, de las cuales 2.678.000ha son tierras clase III y IV, y 6.648.000ha corresponden a tierras cuya calidad agrícola es marginal para la agricultura (clases V y VI), pero son muy aptas para pastos con diversos tipos de ganadería bovina semi-intensiva. Dentro de estas dos últimas clases de suelo (V y VI) no están incluidas 1.672.000ha que tienen severos problemas de salinidad y sodicidad, además de excesos de agua por problemas de drenaje. Las que exhiben los problemas de sales están ubicadas en toda la franja costera-litoral de Venezuela, donde los problemas de deficiencia hídrica (aridez) son acentuados. Las áreas con mal drenaje están localizadas en el sur del lago de Maracaibo y en los llanos bajos inundables de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico y Apure.

Según el INTI, desde aprobada la Ley en 2001 hasta el 2019 se dotaron y regularizaron un total de 10.498.292 hectáreas. Es decir, además de las 4.056.415 hectáreas recuperadas del latifundio, se regularizaron otras 6.441.877 hectáreas, un 63% de la tierra regularizada en todo el período.

Si Tenemos 96 millones de Has. de las cuales 43 millones son de mediana calidad agrícola y los Iraníes son expertos en producir en el Desierto, en tierras en la cuales no crecía ni la yerba mala y ellos han logrado convertirse en una potencia agrícola capaz de auto sustentarse, ¿cual es el problema de darle en CONCESION Y POR 20 AÑOS UN MILLON DE ESOS 43 MILLONES, para que ellos las desarrollen y nos enseñen como es que se logra lo que ellos ya lograron?. Esa es mi primera pregunta y repuesta a la vez.

2.-La entrega del país a los Iraníes: Argumento mas falaz tenia tiempo que no lo leía. Durante 60 años las Compañías petroleras de EE.UU. e Inglaterra tuvieron más del 50% de nuestro territorio dado en Concesiones para la explotación petrolera. Nada más en calidad de propiedad los Ingleses tenían en varios Estados del país más de un millón de Has. con fines agropecuarios. Un caso: El Hato la Marqueseña, expropiado por Chávez en Barinas.

La concesión de uso es un contrato de derecho público por medio del cual la autoridad concedente otorga a un particular derecho a la utilización privativa, exclusiva o diferencial de una parte de las tierras fiscales que constituyen su objeto, salvando derechos de terceros.

Las primeras concesiones petroleras en Venezuela:. Cipriano Castro aprobó el primer Código de Minas del siglo XX el 23 de enero de 1904, y reafirmó el principio de que el presidente de la República podía administrar y otorgar estas concesiones sin necesidad del consentimiento del Congreso. (Simón Alberto Consalvi)

Desde 1917 a 1928 se extrajeron de los campos petroleros ubicados en la Costa Oriental del Lago (COL) de Maracaibo 264 millones de barriles de petróleo, eso dio una ganancia de trescientos (300) millones de dólares de los cuales a Venezuela solo se benefició apenas con un 3% es decir apenas ocho (8) millones de dólares.

Uno de los rasgos primordiales de la Ley de Hidrocarburos de 1943, fue el vencimiento de todas las concesiones en un lapso de cuarenta años, lo que quiere decir que para 1983 automáticamente el Estado pasaría a ser dueño de toda la infraestructura de las compañías petroleras.13 mar 2021.

Para mi parecer, las llamadas Zonas Económicas Exclusivas, para las cuales ya se aprobó una Ley que regula su funcionamiento, son más peligrosas en cuanto a pérdida de soberanía se trata, debido a que El Estado estará obligado a dotarlas de los servicios básicos, seguridad jurídica, Exoneración de impuestos y sin problemas laborales.

Así que los que sueñan con sacar a Maduro antes del tiempo, para el cual fue elegido, que se bajen de esa nube, pues los frutos Maduros caen cuando deben caer y Maduro todavía no ha madurado lo suficiente, ni que le echen carburo. He dicho.

