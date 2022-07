Investigan si Ivana Trump murió tras caerse de una escalera

Entornointeligente.com /

Ivana fue modelo, esquiadora, celebridad, escritora, diseñadora y empresaria

La policía estadounidense está investigando si la primera esposa de Donald Trump, Ivana Trump, se cayó por las escaleras antes de morir, según múltiples informes de los medios internacionales. La reconocida diseñadora y empresaria falleció el jueves a los 73 años. Según los paramédicos, la celebridad habría sufrido un infarto, pero el médico forense aún no determinó la causa oficial de su muerte. Mientras que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York investiga si Ivana se cayó por las escaleras de su departamento, ubicado en el 10 East 64th Street del Upper East Side, informó The New York Times. También citan a funcionarios que dieron su testimonio bajo condición de anonimato.

«Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!», publicó ayer el expresidente Donald Trump .

Ivana fue modelo, esquiadora, celebridad, escritora, diseñadora y empresaria checa. Fue conocida por su matrimonio y posterior divorcio con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ocupó puestos de importancia durante la década de los ochenta en la Trump Organization y desempeñó un papel central en la fundación de la Trump Entertainment Resort, ocupando diferentes puestos gerenciales.

En los años posteriores a su divorcio desarrolló con éxito una carrera ejecutiva y empresarial por su cuenta en el mundo de la moda, los perfumes, las joyas y los libros de superación personal.

