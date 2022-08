Investigan por corrupción al canciller alemán Olaf Scholz

Entornointeligente.com /

El canciller alemán, Olaf Scholz está bajo investigación por acusaciones de corrupción que lo señalan como posible responsable de la exención fiscal multimillonaria de 300 millones de euros a un banco privado que estuvo involucrado en un enorme fraude fiscal cuando fue alcalde de Hamburgo, entre 2011 y 2018, informó este jueves el diario británico The Guardian.

El pasado martes se conoció que fiscales investigan desde hace algunos meses los correos electrónicos de Scholz para aclarar si él está relacionado con la cuantiosa exención de impuestos al banco MM Warburg & Co, el más antiguo banco privado de Alemania, cuya oficina central está en Hamburgo. Observadores creen que Scholz pudo haber favorecido a la entidad financiera con la intención de mejorar la situación económica general de la próspera ciudad alemana.

Se prevé que el próximo día 19, el canciller socialdemócrata comparezca ante un comité del parlamento de Hamburgo para explicar si, en efecto, benefició al banco con favores fiscales. También deberá explicar su relación con un aliado de su Partido Social Demócrata, a quien The Guardian no identificó, quien hizo una intensa labor de cabildeo a favor de MM Warburg & Co, y está acusado de haber pedido al banco ayuda financiera para su formación política.

Scholz pronunció ayer su conferencia de prensa de verano, que es un informe con el que se pretende cubrir la situación política general del país en medio del periodo vacacional, y rechazó las acusaciones en su contra.

El banco hamburgués está acusado de practicar un fraude bursátil a gran escala entre 2007 y 2011 conocido como «tratos cum ex», que consiste en hacer transacciones accionarias a gran velocidad, y sin esperar a la fecha del corte de dividendos, para que esto se registra como una pérdida, y después pedir al gobierno reembolsos fiscales, por lo que quienes investigan el caso consideran que MM Warburg &Co. pudo haber estafado al gobierno alemán por hasta 300 mil millones de euros con la anuencia de Scholz y otros funcionarios.

Otros bancos alemanes y de otros países están acusados de esta práctica incluidos Deutsche Bank, Commerzbank y Bank of America, subsidiaria de Merrill Lynch, entre otros.

En pasado junio un ex ejecutivo de MM Warburg&Co. fue sentenciado a cinco años y medio de prisión por evasión fiscal, siendo el primer individuo juzgado por este fraude. Un ciudadano neozelandés identificado como Paul Mora, es sospechoso de haber armado el esquema de evasión fiscal para el banco hamburgués desde 2008 y está actualmente prófugo, con una orden de aprehensión por parte de Interpol.

