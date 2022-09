Investigan la aparición de 14 ballenas muertas en Australia

Entornointeligente.com /

Las autoridades australianas investigaban la muerte de 14 jóvenes cachalotes que aparecieron varados en la playa de una isla ante la costa sureste, según dijeron las autoridades el martes.

Las ballenas se encontraron el lunes por la tarde en la Isla King, que forma parte del estado de Tasmania, en el Estrecho de Bass entre Melbourne y la costa norteña de Tasmania, según un comunicado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Un equipo del Programa de Conservación Marina del gobierno viajó a la isla el martes y realizaba necropsias a las ballenas para tratar de determinar la causa de su muerte.

Imágenes distribuidas por el Departamento mostraban ballenas tumbadas de costado en aguas poco profundas de la costa rocosa de la isla.

Las autoridades tenían previsto sobrevolar la zona para determinar si había otros animales en la zona.

No es raro ver cachalotes en Tasmania y la zona en la que fueron descubiertas está dentro de su hábitat y zona de paso habitual, indicó la agencia.

«Aunque aún deben hacerse más investigaciones, es posible que las ballenas formaran parte del mismo (…) grupo de cachalotes macho jóvenes, que se asocian juntos tras abandonar el grupo materno», dijo el Departamento de Medio Ambiente.

Entre tanto, se advirtió a surfistas y nadadores que evitaran la zona por si los cadáveres de las ballenas atraían tiburones a las aguas cercanas.

Hace dos años se encontraron unas 470 ballenas piloto de aleta larga, o calderones comunes, en bancos de arena al oeste de la costa de Tasmania, en el el mayor incidente de esta clase registrado en Australia.

Tras una semana de esfuerzos, 111 de esas ballenas fueron rescatadas, pero las demás murieron.

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Fr9gVHN4A436nOIw6sepgk

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Presentación del libro de Iván Mikolji: Fishes of the Orinoco in the Wild Delfín murió al llegar a la orilla y bañistas lo maltrataron al montar niños encima

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com