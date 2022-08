Entornointeligente.com /

Alquilan casa que recrea a la de «Home Alone» 0:39 (CNN) — Las autoridades de la ciudad de Nueva York están investigando una acusación de violación contra el actor Devin Ratray, mejor conocido por su papel como el hermano mayor en la serie de películas de «Home Alone» (también conocida como ‘Mi Pobre Angelito’ en Latinoamérica y ‘Solo en Casa’ en España), según pudo saber CNN.

Ratray, quien negó la acusación en una llamada telefónica con CNN, actualmente enfrenta cargos de violencia doméstica derivados de un incidente no relacionado en Oklahoma en diciembre pasado que involucró a su entonces novia. Se declaró inocente en ese caso y tiene una próxima audiencia programada para octubre.

El actor Devin Ratray en 2017.

Fue la noticia del arresto de Ratray en Oklahoma lo que llevó a Lisa Smith a contactar a los fiscales sobre un informe policial que había presentado en 2017, acusando al actor de violarla en la ciudad de Nueva York. Quería saber por qué su caso no había sido perseguido. Los fiscales, dijo, creían incorrectamente que quería permanecer en el anonimato y no quería presentar cargos. Como resultado, el caso se cerró, dijo que le comentaron.

Smith, quien también se puso en contacto con CNN, dijo que estaba «devastada» porque las autoridades no investigaron completamente su acusación cuando inicialmente se presentó. Proporcionó correos electrónicos que sugieren que el caso se cerró a pesar de que había tomado medidas para cooperar con la investigación, viajó desde fuera del estado para ser entrevistada por investigadores en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y luego proporcionó una prenda que usó la noche del presunto incidente para una posible prueba de ADN.

La policía de Nueva York se negó a responder preguntas de CNN sobre el manejo del caso. Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito confirmó que «están en contacto» con Smith, pero se negó a discutir el manejo del caso. Los correos electrónicos revisados por CNN muestran que un fiscal se comunicó recientemente con Smith para obtener información, buscó registros telefónicos y de texto y contactó a posibles testigos.

Ratray no ha sido acusado en relación con las acusaciones de Smith.

Cuando CNN lo contactó en una llamada telefónica la semana pasada, Ratray, de 45 años, dijo que recordaba la noche con Smith hace casi cinco años, pero negó su acusación de violación. «No tuvimos sexo», dijo.

Un abogado de Ratray no respondió a una solicitud de comentarios enviada por CNN por correo electrónico.

Ratray, quien interpretó al matón hermano mayor de Macaulay Culkin tanto en la película de 1990 «Home Alone» como en su secuela de 1992, ha tenido una larga carrera como actor. Ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, incluido un episodio de «Better Call Saul» el mes pasado.

Lo que Smith dice que sucedió Smith le dijo a CNN que había sido amiga del actor durante unos 15 años antes del presunto asalto el 21 de septiembre de 2017. Esa noche, dijo, se vio con su hermano, otro amigo y Ratray en un bar en Nueva York. Más tarde, el grupo fue al apartamento de Ratray en Manhattan para tomar otra copa.

Ratray sirvió bebidas para sus amigos, dijo Smith, pero parecía decidido a darle un vaso específico. Poco después de beber la bebida, Smith dijo que se cansó y Ratray la alentó a quedarse y dormir en su sofá.

Dijo que cree que la drogaron.

«Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá», dijo Smith.

Ratray la agredió sexualmente por lo que pareció «una eternidad», alegó.

Devin Ratray en una imagen publicitaria de 1990 para la película «Home Alone».

Finalmente la dejó sola en el sofá. Fue alrededor de las 2 pm del día siguiente, dijo, cuando Smith pudo moverse lo suficiente como para ponerse la ropa y salir del apartamento, dijo.

Smith dijo que inicialmente se mostró reacia a denunciar la supuesta violación porque había sido agredida una vez antes por otro hombre y sintió que la policía la trató mal cuando presentó una denuncia y se sometió a un examen de violación. Una fuente de la policía de Nueva York confirmó a CNN que Smith había presentado un informe anterior.

El día después de que Ratray supuestamente la agrediera, Smith le contó a una amiga, a su hermana y a uno de sus hermanos lo que había sucedido. Las tres personas confirmaron a CNN que Smith les confió sobre el incidente en ese momento. Su hermano le dijo a CNN que se siente culpable por dejar a su hermana dormida en el sofá de Ratray. La hermana de Smith y dos de sus amigos también confirmaron que un fiscal de distrito los contactó recientemente sobre el caso.

Un día después del presunto asalto, Smith contactó a Ratray a través de un mensaje de texto para confrontarlo. Ratray negó el asalto por mensaje de texto, dijo. Smith ya no tiene los textos, pero una transcripción de los supuestos mensajes se encontraba en un intercambio de texto separado entre Smith y su hermana, cuya copia fue revisada por CNN.

Ratray trató de presentar el incidente como un encuentro consensuado, según la caracterización de Smith de su respuesta, pero dijo que no podía tener relaciones sexuales porque era «impotente».

La policía se involucra Pocas semanas después del presunto asalto, Smith, que se había mudado a Utah, dijo que un amigo la animó a presentar una denuncia policial, lo cual hizo.

Un detective de la policía de Nueva York voló a Salt Lake City para entrevistarla en noviembre de 2017. En el informe del detective, que presentó el 4 de enero, marcó una casilla que indicaba que Smith no quería procesar. Sin embargo, después de que se presentó ese informe, Smith dijo que voló a Nueva York para reunirse con la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan para ser entrevistada.

Smith dijo que nunca escuchó nada del fiscal después de que voló para reunirse con ellos menos de dos meses después de haber sido entrevistada por la policía de Nueva York. Ella le dijo a CNN que esto la dejó «triste» y «confundida» por la falta de más comunicación.

En el otoño de 2018, casi un año después de que Smith denunciara por primera vez su agresión a la policía de Nueva York, dijo que se encontró en un contenedor de almacenamiento la ropa que llevaba puesta la noche de la supuesta agresión, específicamente el suéter que llevaba puesto y que ella creía que podría haber tenido evidencia de ADN en él. Le contó al detective de la policía de Nueva York sobre su descubrimiento y se lo envió por correo. No supo nada del detective después de que le envió la ropa.

Cuando CNN lo contactó, el detective que inicialmente se reunió con Smith se negó a comentar.

Smith señaló sus esfuerzos para ayudar en la investigación como evidencia de su deseo de enjuiciar a su agresor.

«¿Por qué me habría reunido con el fiscal en primer lugar, hace años, si no estaba dispuesta a presentar cargos?… Todo esto fue muy molesto para mí», dijo.

Después del arresto de Ratray por violencia doméstica el año pasado, Smith dijo que una amiga le envió por correo electrónico noticias sobre el caso. Ella dijo que leer su nombre en los titulares fue lo que la motivó a comunicarse con las autoridades y CNN.

«Al ver que lo acusaron de agredir a otra persona, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para evitar que lastimara a más mujeres», dijo.

En mayo, Smith dijo que se reunió con un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, quien, según ella, se disculpó por la forma en que se había manejado su caso.

La fiscal le dijo a Smith que «al menos deberían haberle ofrecido asesoramiento a las víctimas hace todos esos años», dijo. «Cuando dijo eso, comencé a llorar porque me di cuenta de que era la primera vez que alguien reconocía lo profundamente impactada que había estado, o que había sido traumatizada».

