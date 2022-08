Investigadores italianos descobrem vacina contra o cancro

Entornointeligente.com /

Um grupo de investigação italiano descobriu uma vacina contra o cancro capaz de desencadear respostas imunitárias aos tumores e que pode aumentar a eficácia dos medicamentos da terapia imunológica, divulgou esta quinta-feira a agência de notícias ANSA.

A descoberta foi feita por investigadores da Armenise-Harvard do Instituto Italiano de Medicina Genómica (IIGM) que explicaram que a vacina instrui o sistema imunológico a reconhecer as células cancerígenas.

A vacina revelou-se eficaz, em associação com um medicamento para a imunoterapia, em 12 doentes com um subtipo de cancro do cólon na fase metastática, refere a agência de notícias italiana.

Subscrever «Considero que a técnica para a realização destas vacinas foi decididamente comprovada e que os dados obtidos nos primeiros ensaios clínicos são muito promissores» , afirmou a diretora do laboratório Armenise-Harvard, Luigia Pace.

Segundo Luigia Pace, «existe agora uma possibilidade concreta de criar novas vacinas que serão eficazes contra muitos outros tipos de cancro» .

A descoberta, que foi realizada em colaboração com a empresa suíça/italiana de biotecnologia Nouscom, foi descrita num artigo publicado na revista Science Translational Medicine.

A equipa de investigação está sediada na Fundação de Oncologia do Piedmont, em Candiolo, nos arredores de Turim.

