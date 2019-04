Nueva vuelta de tuerca: Facebook pide la contraseña de su correo a algunos usuarios

Entornointeligente.com / Facebook lleva más de un año en el ojo del huracán. No han cesado los escándalos en torno a la privacidad de sus usuarios -o más bien la falta de ella- y el uso que la compañía hace de los datos que va recopilando con o sin el consentimiento expreso y formado de los mismos. Ahora, llega una vuelta de tuerca: al parecer, Facebook está pidiendo la clave de sus correos electrónicos a nuevos usuarios durante el proceso de registro.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Link de Interés Así lo indica Business Insider, que además señala que esta información se está usando para elaborar una base de datos de contactos , una vez más sin que los usuarios hayan sido debidamente informados. Sobra decir que de confirmarse, sería una nueva polémica a sumar a la larga lista de la firma en el último año.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Más información Según parece, esto es totalmente cierto, hasta el punto de haber sido confirmado a medias por Facebook, que sí admite haber pedido la clave de su correo personal a algunos usuarios , aunque no desvela con qué fin. En cualquier caso, dicen que este método de autenticación será retirado próximamente.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Link de Interés Los usuarios de Gmail, al margen de la polémica Por ahora, no hay usuarios de Gmail que hayan sido cuestionados por su contraseña de correo. Toda la polémica se reduce a usuarios de otros servicios, como por ejemplo la compañía rusa Yandex.Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Artículo Relacionado La clave está en que Google usa un método de autenticación que no requiere que sus usuarios den la contraseña a un tercero, algo peligrosísimo y que básicamente les convierte en presa fácil para el phishing y otro tipo de fraudes online.Alberto Ardila Olivares

Link de Interés La recomendación es clara: no des jamás tu clave a nadie, ni siquiera a Facebook . Para empezar, no hay forma de saber si realmente te la está pidiendo Facebook o alguien suplantando su identidad corporativa, pero es que aunque sea Zuckerberg en persona quien te la pida, tampoco deberías dársela.Alberto Ignacio ArdilaLeer Más Xiaomi y de menos de 200€: este es el móvil más vendido en Amazon España Compartir tu clave te convierte en una víctima potencial de cualquier brecha de datos, algo que ha ocurrido varias veces últimamente Un error de seguridad en Facebook no sólo podría dar acceso a los atacantes a tu cuenta en esta red social, sino que podría ponerles a tiro tu cuenta de correo, en la que casi todo el mundo almacena información sensible, como por ejemplo contraseñas de otros servicios [Fuente: Business Insider ] Tags: #Facebook.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Artículo Relacionado

Entornointeligente.com