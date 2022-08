Investigación revela que hijo de Ramos Allup participó en maniobra de estafa contra PDVSA

Entornointeligente.com /

El medio PanAm Post publicó una investigación donde es revelada la supuesta vinculación entre el hijo de Henry Ramos Allup, Ricardo Ramos D’Agostino, con una estafa contra la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA). La investigación trata de «corrupción y estafas» cometidas en la empresa Helsinge Inc. Según Panam Post, el propósito de «fundar Helsinge Inc, era esquivar las limitaciones que tenía una consultora y acceder, de primera mano, a las licitaciones y contratos spot repartidos por PDVSA». Helsinge Inc es una compañía especializada en el comercio físico de productos energéticos y petroquímicos, creada por Francisco Morillo y Leonardo Baquero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció en 2020 que esta banda criminal operó durante 10 años manejando información confidencial de PDVSA , mediante espejos servidores instalados en Estados Unidos, Panamá y Suiza. Bajo este modus operandi se favorecían 27 empresas petroleras internacionales, donde José Ignacio Hernández, procurador usurpador, designado por el diputado Juan Guaidó, realizaba funciones como experto y abogado desde hace dos años en el Estado de Florida. PanAm Post argumenta también que integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática revelaron que la familia Morillo-Friedman aportó «grandes sumas de dinero» al partido blanco. En el año 2007, la familia de Ramos Allup consideraron que su hijo Ricardo Ramos D'Agostino entrara a trabajar en Helsinge Inc., a propósito de esto Reuters reportó una demanda de un fideicomiso denominado PDVSA US Litigation Trust, contra un grupo de empresas por tejer una red de corrupción y estafas a la petrolera venezolana, por este caso hubo detenidos y entre los «contactos» apareció el nombre de Ricardo Ramos en varios documentos. La última transacción de Helsinge Inc en la que el PanAm Post pudo constatar que estuvo involucrado Ricardo Ramos fue de mediados de 2018. Fuente: PanAm Post

LINK ORIGINAL: Aporrea

