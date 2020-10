Investidores da diáspora com 142 pedidos de apoio para criar emprego em Portugal

Entornointeligente.com /

Os investidores da diáspora apresentaram 142 pedidos de apoio para criarem empregos em Portugal no âmbito do Programa +CO3SO Emprego, lançado no passado mês Julho. A medida tinha uma linha reservada para os investidores na diáspora e de acordo com a informação disponibilizada ao PÚBLICO pelo Ministério da Coesão Territorial estas candidaturas somaram um apoio de mais de 17 milhões de euros para a criação de 363 novos postos de trabalho.

LINK ORIGINAL: Publico

