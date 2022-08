Inversión extranjera superó US$ 10 mil millones en primer semestre, un 14% de baja interanual por alta base en primera mitad de 2021

Entornointeligente.com /

En un año en el que la desaceleración de la economía y la alta inflación se han tomado el debate, los inversionistas extranjeros siguen invirtiendo en Chile. Durante el primer semestre, el flujo de inversión extranjera directa (IED) recibido en el país alcanzó los US$ 10.645 millones, publicó este lunes el Banco Central .

La cifra de los primeros meses del año es un 23% superior al promedio de los últimos cinco años, que fue de US$ 8.671 millones, detalló un comunicado de InvestChile, la agencia encargada de la promoción de la inversión extranjera.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que las cifras muestran que la inversión extranjera en el país se mantiene dinámica. «Considerando que la situación económica en el mundo es compleja, las compañías extranjeras siguen eligiendo a Chile dentro de Latinoamérica para establecer y hacer crecer sus proyectos en el mediano y largo plazo», resaltó la autoridad.

Añadió que, por eso, desde el gobierno están trabajando en materia de inversión y coordinación público-privada, «con el fin de mantener la confianza que las empresas internacionales tienen en nuestro país».

La directora de InvestChile, Karla Flores, recalcó que en la agencia están trabajando para «atraer a inversionistas cuyos proyectos generen un impacto positivo en la población, con más y mejor empleo, mayor tecnología, oportunidades de perfeccionamiento profesional y que aporten a la sostenibilidad del país».

Señaló, además, que «en nuestro trabajo diario en la agencia vemos que las empresas extranjeras mantienen su interés por seguir invirtiendo en Chile y eso es una buena señal, sobre todo en el complejo escenario global que se observa actualmente».

En junio el flujo de IED recibido totalizó US$ 1.041 millones, en línea con el promedio de los últimos doce meses, que alcanzó los US$ 1.123 millones. Pero, en la comparación anual, el balance de enero a junio fue un 14% inferior a lo registrado en el mismo período de 2021, cuando la inversión extranjera recibida llegó a US$ 12.414 millones .

Desde InvestChile precisaron que esta es una baja «circunstancial», dada la alta base de comparación, ya que solo en febrero del año pasado ingresó un flujo de US$ 5.823 millones, como consecuencia de operaciones específicas de adquisición.

En los primeros seis meses de este año, el componente más importante del flujo de IED en el período fue la reinversión de utilidades, con un registro de US$ 4.301 millones, acotaron desde la agencia dependiente del Ministerio de Economía. Detallaron que las participaciones en el capital alcanzaron un monto US$3.436 millones y los instrumentos de deuda con US$2.907 millones.

