Inversión en Puebla, un asunto de gobierno, un análisis de Claudia Villegas

Entornointeligente.com / Será en unas semanas cuando el gobierno de Miguel Barbosa reciba el dictamen técnico que documentará las causas del socavón que surgió en la localidad de Juan C. Bonilla, una zona muy cercana a los volcanes y, por supuesto, con suelos inestables. Barbosa aseguró que es responsabilidad de su gobierno escuchar a los técnicos en un tema tan importante para el estado.

Para el gobernador de Puebla será muy importante ventilar las condiciones ambientales que generaron este fenómeno natural y que mantienen inquieta a la comunidad en medio de una de las etapas más agudas de sequía. Si bien en todo el país se necesita certeza para la inversión, en Puebla – uno de nuestros principales corredores en el sector automotriz – resulta de vital importancia apuntalar las mejores condiciones para la generación de empleo y el crecimiento de la economía.

Barbosa ha demostrado legítimo interés por el sentir de algunos grupos de la comunidad que están preocupados por la situación climática en la zona, pero también ha dicho que las decisiones que tome su gobierno deben ser inteligentes e informadas. Platiqué con varios expertos en temas hídricos y geológicos y me comentan que el acuífero del Valle de Puebla no enfrenta problemas de sobre explotación. Esperemos pero es la oportunidad de Barbosa para retomar las evidencias técnicas y científicas.

La decisión de Banxico

El máximo órgano de gobierno del Banco de México, la Junta de Gobierno, determinó en su reunión de Política Monetaria elevar en 25 puntos base la tasa de fondeo referencial del País, de 4% a 4.25%, lo que resultó contrario al consenso del mercado. De los cinco miembros de la Junta, dos de ellos votaron por mantener dicho objetivo en 4%, dijo en un comunicado el Banco Central. “La Junta de Gobierno tomará las acciones necesarias con base en la información adicional, a fin de que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo en el que opera la política monetaria”, agregó el Banco de México.

Oncológicos, desde Peña Nieto .

Platiqué con padres de niños que lamentablemente sufren cáncer y me confirmaron que, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzaron los problemas de suministro de medicamentos oncológicos. “En algún momento pensé que era resultado del cambio de gobierno y que estaban guardando los presupuestos”, me dijo Omar, el padre de un pequeño que ha logrado mantener su tratamiento contra el cáncer. Desde el gobierno peñista los fármacos para el tratamiento del cáncer se transformaron en una pieza de cambio en los millonarios presupuestos para la adquisición de medicamentos en el sector salud. No sólo eso, las centrales de mezclas, precisamente para suministrar este tipo de fármacos, se convirtieron en un callejón sin salida para el gobierno federal que se rindió ante una empresa que, si bien resolvía la entrega de medicamentos importando la sustancia activa y envasando aquí, lo hizo a precios muy altos y a cambio de fortalecer año con año a un oligopolio. En el sector farmacéutico se han identificado, en otros momentos y casos, grupos de pacientes que exigen a las autoridades la entrega de medicamentos a través del sector salud. Les puedo confirmar el activismo de este tipo de pacientes y su relación con algunos laboratorios en el segmento, por ejemplo, de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo en trasplantes de órganos. Me refiero a medicamentos como la ciclosporina. Tengo ahora evidencias de que el Grupo PISA mantiene comunicación con algunos de los grupos de padres de niños con cáncer y que son los grupos que buscan constituir asociaciones civiles y donatarias para seguir recibiendo donativos y medicamentos. Aquí dejo el dato.

LINK ORIGINAL: Cronica

Entornointeligente.com