Inversión en proyectos y respaldo a las empresas, claves para recuperar empleos

El acceso inmediato de las empresas a los planes de financiamiento, fomentar proyectos bajo régimen de asociaciones público-privadas, elevar la inversión en infraestructura y la reapertura total de la economía son algunas de las medidas que se requieren para recuperar los empleos, aseguraron representantes y voceros del sector empresarial, sindical y economistas.

Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha mencionado que hay que eliminar la burocracia para que las empresas tengan acceso a los financiamientos, “solicitábamos que hubiera movilidad en la calle que la gente saliera a la calle, si no hay gente en la calle no puede haber consumo, si no hay consumo no va haber ventas, si no hay ventas no hay empresas sostenibles, si no hay empresas sostenibles tampoco van a haber plazas de trabajo”.

Aida Maduro, secretaria general del Sindicato de Industriales de Panamá, dijo que “las plazas de trabajo tradicionales van a tener que transformarse para poderse adaptar a la reactivación económica que estamos buscando”.

Maduro señaló que “debemos concentrarnos en algunos proyectos de infraestructura que podamos llevar adelante, que van a generar plazas de trabajo pero que podamos activarlas más ágilmente”.

El presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno, indicó que “lo primero que se debe hacer para recuperar los empleos es reabrir la economía totalmente, así muchos empleos se van a salvar, también se deben ir fomentando los proyectos de alianza Público-Privada, eso es oportuno para generar empleos y lo otro es ir pensando en la ejecución de proyectos de infraestructura grandes de Estado”.

El economista Olmedo Estrada añadió que “si las empresas no reciben financiamiento para reactivarse, tampoco van a reactivar a los trabajadores; Allí está uno de los problemas, se debe impulsar políticas públicas que permitan que más empresas puedan reactivarse con los recursos económico y financieros que a través de la banca se están ofreciendo”.

Por su parte, Alfredo Graell, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), afirmó que “se tiene que hacer una fuerte inversión pública en materia de infraestructura, porque difícilmente la empresa privada va a recuperar la actividad económica o va a demorar, también se requieren incentivos en la agroindustria y el sector agropecuario y rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas con acceso confiable a los préstamos”.

La secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Nelva Reyes, manifestó que “para poder garantizar los empleos, hay que apoyar a las Mipymes, que lamentablemente están cerrando y eso se traduce en desempleo”. Explicó que en la medida que las personas tengan ingresos aumenta el consumo, pero “la reactivación no solo viene de una vía, es de doble vía”.

