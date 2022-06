Inventoras peruanas mostrarán su talento al mundo en Feria de Corea – KIWIE 2022

Entornointeligente.com /

Este importante evento organizado por la Asociación de Mujeres Inventoras de Corea y la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea – KIPO, busca: Lee también Conoce a las científicas peruanas que son un modelo a seguir para nuevas generaciones -Aumentar el interés de las mujeres por las actividades de invención y reforzar la base de la invención femenina. -Facilitar el intercambio de mujeres inventoras y promover una red global de inventoras. -Evaluar las tecnologías de patentes y las invenciones desarrolladas por mujeres. -Promover y difundir las invenciones destacadas desarrolladas por mujeres a nivel internacional. Las inventoras interesadas deberán pre-inscribirse en el presente formulario , luego de lo cual serán agrupadas en ternas para realizar la aplicación final al certamen a cargo del Indecopi. No se tomará en cuenta la pre-inscripción de proyectos que hayan participado en ediciones anteriores de la actividad. La participación de Perú en KIWIE 2022 se coordinará bajo el método «Proxy Participation»; es decir, sin viajar a Corea del Sur, administrando a distancia la exhibición de las invenciones. Opcionalmente, la participante podrá enviar el prototipo de invento a Corea del Sur para su evaluación por parte del jurado. Lee también Inventoras peruanas destacan en Feria Internacional de Mujeres en Corea del Sur Los gastos asociados al envío serán costeados por la participante, y el invento no será devuelto al final de la exposición. En caso alguna interesada desee participar íntegramente de forma presencial en la Exposición, deberá informarlo al Indecopi para apoyar con las gestiones del caso (los gastos de pasajes, estadía y otros deben ser cubiertos por la propia participante). El plazo máximo para pre-inscribirse y buscar un cupo en la delegación Perú en KIWIE 2022 vence el 30 de junio próximo, luego de lo cual el Indecopi contactará a las interesadas para informar acerca de los siguientes pasos, dentro de los cuales se debe tener en cuenta lo siguiente: PRIMERO: La delegación será distribuida en grupos de 3 participantes , cada uno de los cuales asumirá de modo conjunto el costo de inscripción de US$100+ITF. Esta suma será transferida a la institución que organiza la KIWIE 2022. El costo de inscripción permite: Incorporar los inventos en el Catálogo Virtual de Invenciones de KIWIE 2022, pagar anuncios por medios SNS (Google, Facebook y YouTube) para atraer visitantes en línea. Exhibir los inventos en formato «poster» en la KIWIE 2022 para que sean evaluadas por el Jurado Calificador y enviar a Perú diplomas y/o medallas obtenidas como resultado de la participación en KIWIE 2022. SEGUNDO: Para participar será obligatorio remitir un video explicativo de la invención , a fin de facilitar la comprensión por parte del Jurado Calificador. La fecha límite para alistarlo es el 13 de julio, debiendo estar relatado en inglés, o con subtítulos en inglés, además de su transcripción. Cabe señalar que el Indecopi difundirá la participación de las inventoras y sus resultados mediante notas de prensa y entrevistas para maximizar la exposición de sus invenciones. Además, de no mediar inconvenientes, realizará un evento para reconocer la participación peruana en KIWIE 2022 y realzar la importancia de la presencia de mujeres en las actividades inventivas y de patentamiento en el Perú. Puedes leer más detalle de la KIWIE 2022 aquí . Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: Conoce a las científicas peruanas que son un modelo a seguir para nuevas generaciones de niñas, adolescentes y mujeres. ?? https://t.co/mUZesyOgCg pic.twitter.com/yw2Fg2XrRm

