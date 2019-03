Invasiones en Palermo alertan a autoridades y a la comunidad

Entornointeligente.com / La ocupación de un lote en Palermo por parte de 300 familias mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de ese corregimiento de Sitionuevo (Magdalena), porque dicen “desconocer” si este grupo de personas tienen permiso de los propietarios de la finca para estar en las tierras. Ayer, en horas de la mañana, el grupo que asegura tener el permiso de invadir los predios de lo que fue la finca ganadera Las Quemadas , aseguró que desde hace “unas semanas” el dueño del terreno les cedió una parte para que las pudiesen ocupar. Moisés Morán, quien lidera el grupo de los ocupantes, señaló —con documentos en mano— que hace tiempo “tuvieron la oportunidad de reunirse” con un hijo de Armando Blanco Dugand, quien les dijo ser el dueño del lote. “El señor Dugand nos dijo que podíamos ocupar el terreno, porque en esa zona no se hará nada. Y ahora la gente de Parque Isla Salamanca está reclamando que esos terrenos son de su propiedad”, señaló Morán frente al grupo de invasores que manifestaron su molestia “al no conseguir el respaldo de las autoridades”. El denunciante tenía consigo un fólder que contenía documentos de la Oficina de Instrumentos Públicos de Sitionuevo que especificaban el certificado de tradición del lote. En el papel se puede leer que Armando Blanco Dugand canceló un embargo que tenía Colombiana E.U. Prisicol sobre el terreno. “Hace una semana en estos terrenos encontraron un cuerpo desmembrado. Allí si nadie dice nada. Nosotros acá solo queremos vivir”, aseguró Morán. Agregó que la mayoría de los ocupantes son de Palermo y desplazados. Precisamente una habitante de la comunidad manifestó que desconoce de dónde salieron tantas personas para invadir el lote. “De la noche a la mañana llegó la gente, limpiaron el terreno y ya están armando ranchos de madera. Eso nos llena de dudas, porque no queremos que más adelante haya problemas en este sector por esa invasión”, dijo una mujer que prefirió no ser identificada. Una reunión Por su parte, la personera de Sitionuevo, Dorey Fontalvo, se reunió con un grupo de invasores y les manifestó que su “ocupación era ilegal” hasta tanto las propias autoridades no demostraran la veracidad de que el lote había sido regalado. “Las personas deben dimensionar el problema que pasaría si se demuestra que esos terrenos no fueron cedidos. Parques Nacionales alega que son de su propiedad, pero todo eso debe pasar por una verificación”, señaló la personera. Las autoridades convocaron para el viernes 5 de abril a una reunión con las entidades Parques Nacionales, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Sitionuevo y la Personería, para discutir la situación relacionada con el lote.LINK ORIGINAL: El Heraldo

