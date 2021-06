Invaden una vivienda en El Cumbito

Un hombre forzó la cerradura de una vivienda en el sector El Cumbito en San Pedro de los Altos y tomó posesión del espacio de manera ilegal.

Un vecino informó al diario Avance que la casa actualmente se encuentra deshabitada, la dueña quien es una persona de la tercera edad se encuentra en otro estado del país siendo atendida por sus familiares, y no puede hacerse cargo del problema. Por esta razón los habitantes cercanos decidieron tomar las riendas del asunto.

Crisbel Ferrer residente del sector señaló que hasta hace poco estuvieron alquilados unas personas en la casa, y estas dejaron una moto pero aparentemente ya no se encuentra.

“Sinceramente no sabemos que pretende este joven, entonces hicimos la denuncia en la policía para que ellos puedan sacarlo, ya que nosotros no podemos. Él está muy alebrestado y hasta amenazó a mi esposo, tenemos entendido que en la casa hay otros artículos de valor que ya no sabemos si están o no. “./GC/rp

