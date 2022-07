Inundações no Kentucky fazem pelo menos 25 mortos

Entornointeligente.com /

As inundações que estão a assolar o estado norte-americano de Kentucky já mataram, pelo menos, 25 pessoas, disse este sábado o governador da região, alertando que as buscas para encontrar todas as vítimas poderão levar várias semanas.

«Este é um desastre natural em curso. Ainda estamos em modo de busca e salvamento. Felizmente, a chuva parou, mas vai voltar a chover a partir da tarde de domingo», afirmou o governador Andy Beshear, em declarações à estação norte-americana Fox News.

Beshear referiu que as equipas de resgaste continuam a fazer tudo por tudo para entrar nas áreas mais atingidas, algumas delas as mais pobres dos Estados Unidos.

Até ao momento, as autoridades fizeram mais de 1.200 resgates, através de helicópteros e barcos.

Entre os 25 mortos encontram-se crianças.

Na sexta-feira, Beshear sobrevoou partes da região inundada e descreveu o cenário encontrado como «devastador» e algo «nunca antes visto».

«Estamos empenhados em levar a cabo uma reconstrução total para que estas pessoas se possam reerguer. Mas, para já, podemos apenas rezar para que não morra mais ninguém», afirmou.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou na sexta-feira uma declaração de desastre para o Kentucky, para que o estado possa receber ajuda federal.

As inundações estenderam-se até ao oeste da Virgínia e ao sul da Virgínia Ocidental.

Em consequência, o governador da Virgínia Ocidental, Jim Justice, declarou o estado de emergência para seis condados, onde as inundações derrubaram árvores, cortaram energia e bloquearam estradas.

Também na Virgínia, o governador, Glenn Youngkin, fez uma declaração de emergência, permitindo que as autoridades mobilizassem todos os recursos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com