Inundações. 340 mil pessoas afetadas no Chade

Desde o final de junho que mais de 340 mil pessoas foram afetadas por inundações no Chade, anunciou esta quarta-feira a ONU, num balanço provisório. Há várias semanas que chuvas fortes afetam aquele país, um dos menos desenvolvidos do mundo.

«O balanço provisório das inundações é de 341.056 pessoas afetadas (ou seja, 55.123 agregados familiares) em 11 das 23 províncias», incluindo a capital, N'Djamena, diz a nota divulgada pelo gabinete de coordenação dos assuntos humanitários das Nações Unidas (OCHA).

O documento dá conta ainda que as pessoas que foram afetadas pelo mau tempo tiveram de «abandonar as suas casas», disse um representante do OCHA no Chade à agência de notícias AFP.

O incidente não é de agora. Em 2021, as inundações registadas afetaram 256 mil pessoas e em 2020 foram atingidas 388 mil.

