Inundado sector Cañafístola por falta de mantenimiento a desagües

Ciudad Bolívar.- Vecinos del barrio Cañafístola 1, de la parroquia Catedral en Angostura del Orinoco, denunciaron que las calles San Diego, Mapire y Mariño se encuentran colapsadas de agua de lluvia, debido a que no se le ha realizado mantenimiento a los canales de desagüe desde hace tres años.

Andreína Charagua, habitante del sector, comentó a PRIMICIA que el agua ya pasa para las casas. Esto se debe a que los desagües de las calles están tapados, y cuando llueve todo se almacena en los patios, ya que no fluye.

Indicó que hace tres años canalizaron el río Cañafístola, pero no destaparon los canales, «como no hay sistema de cañerías, tienen que destapar los canales para que desagüe al río, eso está repleto de monte, los habitantes ya no tenemos ni frente ni patio porque ya el agua se ha metido por los laterales».

La afectada enfatizó que han realizado todas las denuncias correspondientes tanto al gobierno regional como al municipal. Sin embargo, los informes que han entregado explicando el padecimiento que viven, no han tenido las respuestas concretas.

Enfermedades

La presencia de las aguas estancadas ha traído como consecuencias varias enfermedades como dengue, fiebre, vómito, diarrea y erupciones en la piel.

También afirmó Charagua que hace unas semanas debido a la falta de mantenimiento un niño fue picado por una culebra, aseguró que el infante fue atendido a tiempo y se encuentra fuera de peligro.

Hizo un llamado tanto al gobernador del estado, Ángel Marcano, como al alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández. «Pedimos ayuda, por favor queremos que nos escuchen, que vengan a inspeccionar y a solucionar nuestro problema», lanzó.

Otro padecimiento

Agregó que cuando los cables de energía eléctrica se parten, tiene que pagarle a particulares para solventar la falla, ya que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no quiere entrar al barrio debido a las inundaciones.

