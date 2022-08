Inundación en Las Vegas: Torrencial diluvio dejó dos muertos y cuantiosos daños en hoteles y casinos de lujo

Entornointeligente.com /

Por New York Post

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los servicios de emergencia y los bomberos que retiraban los escombros de un canal de inundación cerca de Las Vegas Boulevard descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre en el agua de la inundación el jueves por la noche, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Clark.

Otro cuerpo fue encontrado el viernes en un canal de control de inundaciones cerca del extremo sur del Strip.

You’re not going to believe this, but I’m not sure if it’s raining more inside @PHVegas or outside. @VitalVegas @LasVegasLocally pic.twitter.com/7LOI1kkcb1

— Sean Sable (@SeanSable) August 12, 2022

No está claro si las muertes fueron el resultado directo de las inundaciones repentinas en este momento.

El intenso aguacero del jueves por la noche consumió los icónicos casinos y restaurantes del Strip, con imágenes de video que muestran los lugares más famosos de la ciudad, como Caesars y Planet Hollywood, incapaces de contener el agua que entra por el techo.

Lea más en New York Post

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com