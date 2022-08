¡Intratable! Justin Verlander lanza seis innings en blanco y gana el juego 16 – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El lanzador Justin Verlander volvió a brillar este martes en la victoria 4-1 de los Astros de Houston sobre los Mellizos de Minnesota en Minute Maid Park.

El «insensible» lanzó seis innings donde no otorgó boletos, no aceptó carreras, no le dieron hits, y ponchó a 10 bateadores para dejar su efectividad en 1.87.

Verlander, además, mejoró aún más su whip (porcentaje de hombres que se le embasan por cada nueve innings) a 0.85 y llegó a 148 abanicados en 149 innings de labor.

⚾️📚 Pitcher más mayores en ganar 15+ partidos con un ERA inferior a 2.00 en una temporada

※ Cy Young, 41, en 1908: 21 W, 1.26 ERA

※ Cy Young, 40, en 1907: 21 W, 1.99 ERA

※ Justin Verlander, 39, en 2022: 16 W, 1.87 ERA

※ Cy Young, 38, en 1905: 18 W, 1.82 ERA pic.twitter.com/TKnq6arcb0

El derecho de 39 años viva una temporada de auténtico «Cy Young»: es líder en Grandes Ligas en victorias (16), efectividad (1.87), whip (0.85) y pelea por el de ponches.

Una temporada de ensueño para Verlander después de la Tommy John Los sorprendente del caso de Verlander es que ya tiene 39 años y lanza como en sus mejores años; eso es así, pero también el hecho de que en 2021 fue sometido a una operación Tommy John.

El futuro miembro del Salón de la Fama es el as de la rotación de los Astros, y llegó en este 2022 a su temporada 12 con 15 o más triunfos en la Gran Carpa.

Al finalizar la temporada 2022 será agente libre.

Justin Verlander extendió anoche su gran campaña sobre el montículo y sobre todo, en sus últimas presentaciones:

En sus últimas 10 salidas tiene récord de 8-0, con efectividad de 1.35 y apenas le batean .181 los rivales. Intratable

