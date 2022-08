Intoleráveis abusos do «Estado de direito»

Entornointeligente.com /

Se há coisa para que tem servido a prevenção da pneumonia causada pelo novo coronavírus é para que, a coberto do controlo e das medidas de protecção da saúde pública, se prossigam objectivos políticos disfarçados e se abuse da boa-fé e espírito de colaboração das pessoas, assim se violando a sua liberdade pessoal e as garantias mais básicas do Estado de direito. É isso que diariamente acontece na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) perante a inquietante demissão de Portugal.

