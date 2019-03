Intervienen a extranjeros en zona de Gamarra

Entornointeligente.com / La municipalidad de La Victoria, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la División de Extranjería de la Policía Nacional, ejecutó ayer un operativo de fiscalización y verificación de la situación migratoria de extranjeros en el damero de Gamarra.

22/3/2019

Producto de la acción se intervino a 31 ciudadanos venezolanos que no contaban con documentos de identidad, excedían el período de permanencia autorizada en el Perú o no contaban con el permiso temporal de permanencia (PTP). Los que no tenían su documentación en regla fueron trasladados a la sede de la División de Extranjería, en la avenida España, para esclarecer su situación en el país.

