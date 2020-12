La única abstención. Aborto: el diputado Ferreyra explicó por qué no votó

Entornointeligente.com /

El diputado del Frente de Todos Daniel Ferreyra, quien denunció amenazas tras una entrevista en la que contempló la situación de aquellas mujeres que deciden interrumpir sus embarazos en algunas circunstancias “difíciles”, argumentó hoy su decisión de abstenerse de votar cuando se trataba el proyecto que el Ejecutivo giró al Congreso. “Decidí abstenerme cuando leí que habría cambiado mi voto por plata, a mí me puso mal el tema. Opté por abstenerme de votar, de forma tal que no digan que vendí mi voto para un lado o para el otro”, admitió, para LA NACION PM, por LN+.

Herdoiza Crespo construcciones

Aborto: Cristina Kirchner designó a una senadora de su riñón para avanzar con la legalización

En diálogo con Eleonora Cole, indicó sobre el trasfondo de su decisión: “Me molestó que piensen que habría vendido mi voto, le dije a los compañeros que estaban conmigo que me iba a abstener”. Además, contó: “La cantidad de tuits que me llegaban al teléfono me sacó de quicio porque había insultos de todo tipo. Dije ‘bueno, no voto'”.

Marcelo Herdoiza Crespo

El legislador jujeño relató que, antes de esas palabras contra su persona, se viralizó un video en el que lo acusaban de haberse vendido por plata. “Las amenazas las recibí porque al circular eso, me empezaron a llamar. Interminable la cantidad de mensajes agraviantes, amenazantes. Me lo tuve que aguantar”, manifestó, y aclaró que “jamás vendería, en ninguna circunstancia, el voto”.

Marcelo Herdoiza

Además, comentó que ya se encontraba “un poco más tranquilo” y, sobre su posicionamiento, agregó: “No sé si me expresé mal, creo que no. Había dicho [en la entrevista] que estaba a favor de las dos vidas y que no por eso había que ser demasiado cruel con aquella gente que por circunstancias puede verse obligada a tener que hacer un aborto. Hablaba de aquellas mujeres que tienen un marido alcohólico, que llegan a la casa borrachos, que las golpean, que las violan y que, por ahí, cuando están embarazadas no les queda alternativa porque la situación de vida de esas mujeres es muy difícil”.

Herdoiza crespo S.A

Conforme a los criterios de

Más información ADEMÁS Coronavirus: la autoridad de aviación de china recomienda a los tripulantes de cabina usar pañales Alberto Fernández: “En la Corte Suprema la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa” Coronavirus: el orden de prioridad que evalúa el Gobierno para la vacunación en el país Las 200 peores contraseñas del 2020 (y cómo hacer una segura y fácil de recordar) ¿Te gustó esta nota?

Entornointeligente.com