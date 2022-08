«Intervencionismo descarado»: Oposición critica dichos de Boric «en favor del Apruebo» en proyecto de nueva Constitución

Entornointeligente.com /

Reacciones y críticas generaron entre los partidarios del Rechazo y parlamentarios de Chile Vamos, las últimas declaraciones del Presidente Gabriel Boric , quien esta tarde dijo que si se aprueba el proyecto de nueva Constitución, «no se va a depender del veto histórico de la derecha».

«Si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la Constitución actual. Si se rechaza vamos a volver a fojas cero», dijo el Mandatario.

Desde RN, el jefe de los diputados, Andés Longton, comentó que «el Presidente Boric todas las semanas está saliendo con una estrategia nueva y es evidente ante los resultados las encuestas todas las semanas, está improvisando y está tratando de ver qué maniobra es más conveniente para sumar más adherentes al Apruebo, pero eso denota que tenemos un Presidente que tiene poca convicción y eso va a acompañado de poca credibilidad. Él tiene que dedicarse a gobernar».

«Cada vez que prenden la televisión (las personas) el Presidente Boric sale hablando del Plebiscito y hoy nuevamente hace un intervencionismo descarado al señalar que la acción Apruebo es más conveniente precisamente, porque la derecha no ha querido hacer los cambios correspondientes. Eso no es neutralidad, eso no es imparcialidad. Y obviamente que el Presidente está vulnerando el mandato por el cual fue electo que es representar a todos», enfatizó Longton.

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke opinó que «el Presidente Boric parece que no aprende, mientras en la Costanera Norte se balea y en el sur hay atentados, él sigue empeñado en hacer campaña por el Apruebo. Si quiere efectivamente si gana el Rechazo haga un Plebiscito, apoye el proyecto que estamos apoyando desde Chile Vamos con los senadores Walker y Rincón y que queremos que salga adelante, ahí puedo cooperar. Dedíquese a gobernar es lo que necesita hacer y es lo que requiere el país».

El ex convencional Bernardo Fontaine consideró que «el Presidente se equivoca, la centroderecha se ha comprometido con el país a rechazar esta Constitución propuesta por la Convención, porque está mal hecha y a rechazarla por una mejor, y ha votado a favor de bajar el quórum para modificar la Constitución actual a 4/7».

«Eso qué significa, significa que aprobar para reformar es imposible, porque a la Constitución propuesta por la Convención le pusieron doble candado (…) en cambio, modificar la Constitución actual incorporando las buenas cosas que tiene el proyecto de la Convención requiere solamente 4/7, unos poquitos votos de la centroderecha de hecho», añadió Fontaine.

Desde la Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, aseveró que «el Presidente insiste en ser el generalísimo del Apruebo. Nos confirma lo que la mayoría de los chilenos ya sabe: El proyecto de nueva Constitución es un mal proyecto, no resuelve las urgencias sociales e incrementa la división que hoy vemos en el país».

«Las declaraciones del presidente además buscan confundir, ya que la propuesta de texto constitucional que él está promocionando, tiene una serie de candados que no permite hacer modificaciones, por lo que no existe el Apruebo para reforma. El mejor camino es rechazar y alcanzar hoy un acuerdo político ciudadano para encauzar el proceso constitucional post Plebiscito y a su vez, que el Presidente Boric se encargue de gobernar», apuntó Salinas.

El ex timonel de RN y miembro del movimiento «#Hagámosla en serio», Mario Desbordes, cree que «habría que precisarle al Presidente que si es que gana el Apruebo vamos a depender del veto del PC y de buena parte del Frente Amplio que ya han dicho públicamente, partiendo por Teillier del PC, que ‘no ven ninguna necesidad para reformas’, por tanto, al resto de los partidos del Gobierno no les van a permitir reformar, así de simple. Y el Gobierno no va a querer pelearse con su coalición, dudo que impulse reformas».

«Más que llegar a una hoja en blanco, si es que gana el Rechazo, lo que vamos a hacer es evitar que Chile tenga una Constitución, que sea muy dañina y empezar de nuevo con mucha esperanza un proceso que nos lleve a una nueva Constitución», sostuvo.

Centroizquierda por el Rechazo Los dichos del Presidente también tuvieron eco en los miembros de la Centroizquiera por el Rechazo , así desde Amarillos por Chile, Cristián Warnken expresó que » nada vuelve a fojas cero o se repite La historia no puede ser el ‘eterno retorno de lo mismo’. Los países aprenden, los pueblos aprenden, ni vamos a retroceder a la Constitución del 80′ ni a la Convención recién terminada: Dos caras de signo opuesto que muestran a dónde nos pueden llevar los extremos de derecha o izquierda. Tengo confianza en el pueblo de Chile y en nuestra democracia. Por eso, invito a rechazar con esperanza y serenidad»,

La senadora DC Ximena Rincón opinó que «si se aprueba el texto que aprobó la Convención y que respalda el Presidente, el veto será desde la izquierda y si se rechaza ya hemos avanzado para eliminar las barreras que existían con la aprobación de los 4/7 en el Senado . Hoy lo que necesitamos es que los del Apruebo nos digan que están dispuestos a modificar, porque desde el Rechazo que es transversal hay no solo disposición para escribir esa buena nueva Constitución que sea la casa de todas y de todos».

«El Presidente se contradice con lo que dijo como diputado cuando la comisión de Constitución de la Cámara, en la legislatura anterior discutimos de esta hipótesis, el propio Presidente señaló que en caso de rechazarse la propuesta de la Convención,’ no quedábamos en fojas cero’, porque ya hay una voluntad ciudadana de poder tener una nueva Constitución. N uestro proyecto de 4/7 (…) permite revalidar el proceso constituyente, seguirlo y eso se ve complementado con la reforma constitucional liderada por la senadora Ximena Rincón, que permite señalar expresamente que el proceso continúa y se hará con el mecanismo que determine la ciudadanía», acotó el senador Matías Walker (DC). ¿Encontraste algún error? Avísanos

