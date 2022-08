Interpretación de reglas de origen de EU dañaría a industria automotriz: México y Canadá

Entornointeligente.com /

La interpretación errónea del gobierno estadounidense sobre las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) dañaría, si se aceptara, a la industria automotriz de América del Norte, coincidieron funcionarios de México y Canadá.

A esta conclusión llegaron las delegaciones mexicana y canadiense en la audiencia celebrada este martes como parte del panel de solución de diferencias que solicitaron México y Canadá contra Estados Unidos en el marco del T-MEC.

Los dos países reclamantes hicieron referencia a una carta presentada a finales de mayo de 2022 por José Zozoya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ( AMIA ), como parte interesada en este caso controversial.

«Si la nueva interpretación de los Estados Unidos se impusiera, la industria tendría que realizar más inversiones costosas y, en algunos casos, considerar la posibilidad de reducir o incluso cerrar las instalaciones de producción en América del Norte, y en su lugar importar desde fuera de América del Norte», refirió la delegación canadiense.

La parte mexicana uso exactamente esa misma cita en sus alegaciones, pero agregó una frase más: «Esto no sólo sería perjudicial para la industria automotriz mexicana, sino que dañaría gravemente las cadenas de valor norteamericanas, además de ser contrario a los objetivos del T-MEC».

En su escrito, Zozoya advierte que la nueva interpretación de Estados Unidos supondría un aumento sustancial de alrededor de 10-12 puntos adicionales más allá del 75% del Valor de Contenido Regional (VCR) que se acordó tras una larga y difícil negociación.

«Tal aumento de los requisitos del VCR puede acabar obligando a algunas de nuestras empresas afiliadas a renunciar al tratamiento arancelario preferencial bajo el T-MEC en sus operaciones comerciales y, en cambio, a pagar los derechos de nación más favorecida», añade.

La delegación canadiense hizo referencia más sobre la eventual deslocalización de la producción a otras regiones, al exponer el posicionamiento de Global Automakers of Canada (GAC), la asociación comercial nacional que representa los intereses canadienses de 15 de fabricantes de automóviles.

En una misiva presentada en el panel, GAC arguyó: «La interpretación unilateral de Estados Unidos en relación con el VCR y las piezas básicas, que se produjo después de la aplicación del acuerdo, sólo sirvió para socavar el objetivo compartido de la negociación de garantizar una mayor producción de automóviles en América del Norte.»

Entre otras argumentaciones, México considera que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC (Apéndice Automotriz), otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado. Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías.

En contrapunto, la delegación estadounidense replicó que si se aceptara la interpretación de los reclamantes, el valor de contenido regional real permitido bajo las nuevas reglas no cambiaría con respecto incluso a las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN , antecesor del T-MEC ), de conformidad con estimaciones de los impactos proporcionados por un productor de automóviles extranjero.

