Internautas recordam icônica entrevista de Jô Soares com Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues para lamentar morte de apresentador

05/08/2022 07h50 Atualizado 05/08/2022

1 de 1 Internautas recordam icônica entrevista de Jô Soares com Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues para lamentar mote de apresentador — Foto: Reprodução/Globo Internautas recordam icônica entrevista de Jô Soares com Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues para lamentar mote de apresentador — Foto: Reprodução/Globo

Internautas usaram a entrevista icônica de Jô Soares com as atrizes e amigas Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues para lamentar a morte do apresentador.

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5). O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês de julho.

A entrevista com Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues foi exibida originalmente em 2000, no «Programa do Jô». Em 2012, ao prestar uma homenagem a Hebe, que morreu naquele ano, Jô reexibiu as imagens do encontro. Assista no Globoplay .

Nas redes, ao recordar o momento, internautas chamaram a entrevista de «um dos melhores momentos da televisão brasileira» e de «patrimônio histórico», além de afirmarem que o apresentador de «dono da melhor entrevista da TV brasileira».

O bom humor e as risadas das atrizes e do apresentador chamam a atenção ao longo de toda a conversa.

Famosos lamentam morte de Jô Soares; leia homenagens Jô Soares foi ator, humorista, apresentador de televisão, escritor e diretor

Veja homenagens de internautas ao apresentador com icônica entrevista:

