Internaron de urgencia a Maju Lozano por un fuerte dolor en el pecho

Luego, explicó que en realidad no había sido nada cardiológico y agregó: «Tiene un pico de estrés muy fuerte. Estuvo internada toda la noche pero creo que ya está en la casa. Igual le tienen que seguir haciendo varios estudios y se tiene que cuidar un poco. Nos asustamos mucho».

Informate más Educar y ayudar a las personas para impulsar la lactancia materna Tras sus días de reposo, el fin de semana la conductora oriunda de Entre Ríos compartió además un posteo abrazada a su hijo con una profunda reflexión: «Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó . Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre».

«Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen! Agradecer y agradecerme! Que el camino recorrido fue arduo pero también Hermoso!! Queda mucho por recorrer, pero solo si lo hago con calma y de a un paso a la vez. Gracias a mis amados seres por acompañarme esto días en un respetuoso silencio…» agregó Maju que ayer regresó a su rol de panelista en El Club del Moro, por La 100.

View this post on Instagram A post shared by Maju Lozano (@soymaju)

