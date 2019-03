Interjet cancela 17 vuelos por segundo día consecutivo, Profeco pide cubrir gastos a los afectados

Entornointeligente.com / La aerolínea ha cancelado 30 vuelos en las últimas 48 horas (Foto: Martina Zentina- Cuartoscuro) Ante un problema de operación, la mañana de este sábado, la aerolínea mexicana Interjet canceló 17 vuelos que despegarían desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México(AICM) al interior de la república mexicana. Por segundo día consecutivo se cancelaron las salidas a los estados de Tijuana, Monterrey, Chihuahua, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guadalajara, León, Villahermosa y Mérida. Cabe señalar que desde ayer, la flotilla canceló 13 de sus vuelos debido a una falta de tripulantes, quienes desde hace algunos meses buscan mejorar las condiciones de trabajo. De acuerdo con la información del periódico El Universal , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya tomó cartas en el asunto después de que los pasajeros manifestaron su inconformidad en redes sociales. Cómo les explico la filaaaaaa de cientos de pasajeros de 35 vuelos cancelados de @interjet . Nadie fue avisado y ofrecen volar cuando arreglen sus problemas de gestión de personal en dos días @Profeco @InterjetQuejas pic.twitter.com/1WMnUWgFfP — Vania Salgado (@SuperCiviK) March 30, 2019 “Profeco envió un requerimiento de información sin que hasta el momento se tenga respuesta de lo que parece ser un problema entre la empresa y el sindicato”, comentó al medio, el titular de la dependencia Ricardo Sheffield. Además de un reporte Profeco solicitó a la linea de aviones cumplir con la protección al pasajero derivada de una cancelación del vuelo. Esto consistiría en cubrir los gastos generados por la cancelación de 29 vuelos que afectaron a 4 mil 722 personas. En su último comunicado Interjet informó que las cancelaciones del viernes ha sido el resultado de diversos factores , entre ellos los movimientos operacionales, retrasos en vuelos y la demanda de fin de semana. La aerolínea aseguró que a lo largo de esta semana presentó una ocupación por encima del 90%. Así mismo indicó que de las 300 operaciones que la línea realiza, las cancelaciones del viernes y sábado representan un porcentaje menor. De acuerdo con los usuarios en redes sociales, la aerolínea no mandó ningún mensaje con antelación que les proporcionara información sobre las cancelaciones. @interjet cancelado el vuelo de can cun a cdmx y no dan informes que mal servicio. pic.twitter.com/JcghkmYitT — Bernardo (@beto_lobato) March 30, 2019 Los afectados explicaron que a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México se encontraron con filas de gran extensión y poca información sobre lo sucedido. Despidos masivos de Interjet Luego de que la aerolínea sacara de su flota 22 aviones Superjet 100 del fabricante ruso Sukhoi, fueron despedidos más de 650 trabajadores. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), ofreció su asesoría después de las bajas que la empresa realizó en setiembre de 2018, debido a las quejas que los ex empleados presentaron. En ellos señalaron que los despidos se realizaron de manera arbitraria. De acuerdo con la información publicada en El Universal , el acercamiento se dio con la intención de orientar a los ex empleados , sin embargo no han sido representados como desearían, puesto que el sindicato ve por los intereses patronales. #interjet #InterjetQuiebra cancelan vuelo de Mérida a Ciudad de Méx. No tienen vuelos en las próximas 24 horas y solo me ofrecen unos vales de comida. Cuidado, no viajen por Interjet. Hola @profeco pic.twitter.com/A0SyV7hihg — Erik (@ErikSanGut) March 29, 2019 La estrategia del consejo directivo, se realizó con la intención de que la empresa invertirá mil millones en los próximos años , con el fin de incrementar y renovar los modelos que integran su flota de aviones. Debido al incremento de demanda de los usuarios, la compañía decidió invertir en unidades con mayor cantidad y espacio , apostándole a los aviones Airbus A320, mismos que pretenden incorporar en los próximos años. TEMAS RELACIONADOS Cancelación de vuelos denuncia en redes falta de personal Interjet profecoLINK ORIGINAL: Infobae

