Interdição do Estádio do Dragão suspensa

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar do FC Porto, suspendendo dessa forma a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de interdição do Estádio do Dragão por dois jogos.

A confirmar-se a informação, que está a ser avançada pelo Porto Canal, as recepções dos portistas ao Sporting e ao Desp. Chaves serão realizadas com público nas bancadas.

O Conselho de Disciplina havia sancionado o FC Porto com dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, na sequência dos incidentes no final do clássico com o Sporting, a contar para a 22.ª jornada da época passada, a 22 de Fevereiro.

A penalização entraria em vigor 15 dias depois do anúncio do castigo, pelo que, na prática, iria impedir que na recepção ao Sporting, na 3.ª jornada do campeonato, e ao Desp. Chaves, na 6.ª ronda, os jogos teriam que ser disputados sem público.

