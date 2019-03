Interclube de Luanda perde no Girabola, liderado pelo 1.º de Agosto

Entornointeligente.com / Nos restantes jogos da ronda disputados hoje, o Bravos do Maquis recebeu e bateu o Santa Rita de Cássia do Uíge por 3-2, enquanto o Kabuscorp do Palanca, ao vencer o Desportivo da Huíla por 2-0, chegou ao terceiro lugar do Girabola, a sete pontos do 1.º de Agosto e a três do Petro de Luanda, que tem dois jogos em atraso.

A ronda prossegue no domingo, com o Recreativo da Caála a receber o Progresso do Sambizanga, enquanto o Petro de Luanda, que joga domingo a quinta jornada do Grupo D da Taça CAF, desloca-se na quarta-feira ao terreno do Saurimo FC, agora último classificad.

O encontro entre o Sagrada Esperança e a Académica do Lobito foi adiado para data a anunciar.

Subscrever Resultados da 18.ª jornada:

Sexta-feira, 08 mar:

1.º de Agosto – Atlético Sport Aviação (ASA), 4-0

Sábado, 09 mar:

Interclube de Luanda – Cuando Cubango FC, 1-2

Bravos do Maquis – Santa Rita de Cássia do Uíge, 3-2

Sporting de Cabinda – Recreativo do Libolo, 0-0

Kabuscorp do Palanca – Desportivo da Huíla, 2-0

Domingo, 10 mar:

Recreativo da Caála – Progresso do Sambizanga

Quarta-feira, 13 mar

Saurimo FC – Petro de Luanda

Adiado para data a anunciar:

Sagrada Esperança – Académica do Lobito

Classificação após a 18.ª jornada:

1. 1.º de Agosto, 38 pontos

2. Petro de Luanda, 34 (menos dois jogos)

. Kabuscorp do Palanca, 31

4. Desportivo da Huíla, 29 (menos um jogo)

5. Progresso do Sambizanga, 26

6. Sagrada Esperança, 25 (menos um jogo)

7. Bravos do Maquis, 23 (menos um jogo)

8. Recreativo de Caála, 22

9. Recreativo do Libolo, 21 (menos um jogo)

. Interclube de Luanda, 21

11. Sporting de Cabinda, 19

12. Santa Rita do Uíge, 18

. Atlético Sport Aviação (ASA) 18

14. Académica do Lobito, 17 (menos um jogo)

15. Cuando Cubango FC, 14

16. Saurimo FC, 13 (menos um jogo)

