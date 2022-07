Interceptan en las costas de Florida un velero con casi un centenar de inmigrantes (VIDEO)

Entornointeligente.com /

#BreakingNews @USCG @MiamiDadePD @MDFRChief @MyFWC @CBPAMO are on scene with a grounded sailing vessel off #BocaChita . Currently, people are on the vessel safe & not in the water. We are asking mariners to stay clear of the area for safety concerns. Stay tuned for updates. #SAR pic.twitter.com/l3llL0Z22X

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 21, 2022

De acuerdo a los guardacostas, los inmigrantes fueron interceptados a bordo de un velero que se encontraba cerca de las inmediaciones de Cayo Boca Chita, una isla que forma parte del Parque Nacional Biscayne y se halla frente a la base aérea de Homestead, en el sur de Florida.

Las autoridades no han precisado la cifra total de inmigrantes aprehendidos, pero medios locales cifran el grupo en al menos un centenar, entre los cuales al parecer hay menores de edad.

Por el momento no ha trascendido la nacionalidad de los indocumentados interceptados, los cuales se hallan a salvo y en buen estado a bordo del velero, según informó la Guardia Costera estadounidense en su cuenta de Twitter.

Tal como muestran las imágenes aéreas de televisoras locales, la embarcación ha sido rodeada por botes de los guardacostas, a quienes se les observa arrojando chalecos salvavidas a los migrantes para su seguridad.

En el operativo también han participado policías y bomberos del Condado Miami-Dade, así como agentes de Operaciones Marinas y Aéreas de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP, en inglés). EFE

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2022/07/local-10.mp4

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com