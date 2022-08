Interceptan a más de 100 migrantes haitianos frente a Bahamas

Entornointeligente.com /

El grupo integrado por 92 hombres, 14 mujeres y cinco niños fue arrestado a las tres millas náuticas de Cayo Guinchos.

Autoridades de Bahamas comunicaron este martes que una embarcación de 111 migrantes haitianos fue interceptada cuando intentaba arribar a territorio archipiélago del Océano Atlántico.

LEA TAMBIÉN:

Detienen a más de 300 migrantes haitianos en ruta a EE. UU.

De acuerdo con oficiales de la Real Fuerza de Defensa bahameña, el grupo que estaba integrado por 92 hombres, 14 mujeres y cinco niños, fue arrestado a las tres millas náuticas de Cayo Guinchos.

Al mismo tiempo, las autoridades informaron que los migrantes haitianos fueron entregados a los oficiales de Inmigración con el objetivo de que ejecutar los procedimientos correspondientes previos a su repatriación.

The Royal Bahamas Defence Force said it apprehended a Haitian sloop with 111 people, including five children, on board.

It said the vessel was en route to Nassau.

The defense force has apprehended more migrants this year than it did the last three years combined.

— Jasper Williams-Ward (@jasperward94) August 23, 2022 Según informan fuentes locales, la embarcación tenía como destino a Nassau mientras precisan que los efectivos de guardacostas han interceptado más migrantes en el transcurso de este año que en los tres anteriores.

Previamente, el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, confirmó que su país organizará una reunión este año con los líderes de CARICOM en pos de coordinar medidas para enfrentar el deterioro de la situación en Haití.

El pasado mes de julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, señaló que «el apoyo continuo debe estar ahí para Haití y habrá una misión de CARICOM para ayudar con el proceso de reconciliación y reconstrucción de Haití».

La nación haitiana atraviesa por una severa crisis económica y política agudizada por los efectos de la pandemia de Covid-19, la creciente inflación y el ascenso de la violencia por los enfrentamientos entre los grupos armados.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com