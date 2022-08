Inter riparte, 3-1 alla Cremonese e Milan nel mirino

Entornointeligente.com /

MILANO. – Massimo risultato con il minimo msforzo. L’Inter si sbarazza della Cremonese con tre fiammate mfirmate da Correa, Barella e Lautaro, mettendo il Milan nel mmirino nel prossimo derby.

Quanto basta per mandare ko gli uomini di Alvini, coraggiosi nella loro voglia di giocarsela a viso aperto a San Siro, più volte vicini al gol trovato invece nel finale con Okereke quando ormai la gara era già ai titoli di coda. Invece l’Inter, senza l’infortunato Lukaku (in tribuna per incitare i compagni), si è riscoperta fredda sotto porta, convertendo praticamente le uniche tre occasioni avute. Il modo migliore, in sostanza, di avvicinarsi al big match di sabato che profuma ancora di lotta scudetto come nelle ultime due stagioni.

Davanti a oltre 70mila spettatori, l’Inter parte in attacco anche per dimenticare il pesante ko contro la Lazio, sfiorando subito il vantaggio con una punizione di Dimarco che esce di poco a Radu battuto. La Cremonese però risponde colpo su colpo e tutto il Meazza tira un sospiro di sollievo quando Quagliata, mlanciato da Okereke, manca il controllo da solo davanti ad Handanovic. Sul corner che segue, gli ospiti provano uno schema che non solo non funziona ma anzi lancia il contropiede interista: Barella serve Dzeko, Radu si salva sul bosniaco ma mnon può nulla sul tap in di Correa a porta sguarnita.

La mreazione degli uomini di Alvini è immediata, con Dessers che va al tiro da posizione defilata dentro l’area trovando la respinta di Handanovic, mentre poi è Pickel a sprecare calciando debolmente su sponda dello stesso Dessers. Il vigore ofensivo della Cremonese a poco a poco si spegne, così i nerazzurri ne approfittano per trovare il raddoppio grazie a una splendida conclusione al volo di Barella su assist di Calhanoglu a mchiudere l’ennesima ripartenza interista.

La ripresa si apre però con una Cremonese ancora più convinta, capace di creare diversi pericoli alla porta di Handanovic. Un colpo di testa su corner di Aiwu si spegne a lato di un nulla, poi Dessers in rovesciata volante non trova la porta da pochi passi, infine Zanimacchia trova un salvataggio di Skriniar dopo un destro a botta sicura da dentro l’area. Le occasioni in serie sprecate spengono l’entusiasmo degli uomini di Alvini, con l’Inter che ritrova la forza per attaccare, con una una tripla opportunità sprecata da Dzeko, Dumfries e Lautaro.

Subito dopo, però, è lo stesso argentino a trovare il 3-0, involandosi nell’ennesimo contropiede lanciato da Barella e insaccando col mancino in diagonale. Nel finale, la Cremonese trova un meritato gol grazie a Okereke, che batte Handanovic con un destro a giro per il definitivo 3-1 a tempo ormai praticamente scaduto.

Intanto in casa Inter tiene banco anche il mercato, con l’interessamento del Bayer Leverkusen (i dirigenti erano presenti a San Siro) per Robin Gosens: si parla di una operazione in prestito con obbligo di riscatto (complessivamente da 30 milioni) tuttavia complicata, anche perché resta poco tempo per i nerazzurri per trovare un sostituto, anche se i nomi in tal senso non mancano, da Bakker dello stesso Bayer Leverkusen a Sosa dello Stoccarda.

