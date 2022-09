«Intentar el tiro del ropero es no entender sobre sexualidad»

Entornointeligente.com /

Debido a ideas inadecuadas que se detectan entre la población sobre la sexualidad debido a la pornografía, DIARIO EXTRA consultó al sexólogo Mauro Fernández, quien amablemente brindó sus impresiones. A continuación, las respuestas del experto. ¿De qué manera afectó la universalización del internet, que representó un acceso fácil y muy variado de pornografía para la población? – Internet vino a cambiar todo el panorama de las expresiones gráficas de la sexualidad, es decir, la pornografía, en el sentido de que estamos a un clic de distancia de cualquiera de las páginas. La mayoría de los padres no tiene control ni sabe cómo poner programas para saber históricos de la computadora y dejan al niño a expensas de todo lo que sucede en internet y esto provoca que una diversión que se considera para adultos se torne nociva, porque la mentalidad infantil y la mentalidad puberal no están en capacidad de manejar todas las dimensiones que este material trae. Por un lado, expectativas irreales de lo que tiene que esperar de la sexualidad, imitación a temprana edad de los roles sexuales que están viendo, entonces con frecuencia llegan a la consulta madres, abuelas, que nos dicen que el chiquito de seis años se sube encima de la hermanita a hacer movimientos pélvicos. Evidentemente, un niño de seis años no tiene la connotación sexual que esos movimientos conllevan, pero los está imitando, y eso puede tener repercusiones importantes. ¿Qué tan realistas son las prácticas que comúnmente se ven en esos sitios? – Las escenas que vemos primero que todo son irreales, tienen cortes, si un video tiene 5, 10 o 15 minutos de duración, lo más probable es que se haya durado una hora, dos horas o probablemente más. Mucho se realiza con trucos fotográficos, técnicas cinematográficas, algunas veces se realiza en diferentes tiempos, y sobre todo los relatos que hacen la introducción evidentemente no son reales. Es decir, es parte de una fantasía, de una irrealidad que resulta lúdica, gratificante para el adulto que sabe que no es verdadera, pero es excitante. Como nos resulta probablemente divertido ver una película de superhéroes en donde nosotros sabemos que no es cierto que está sucediendo, sabemos que nadie puede volar, pero nos parece grata la historieta. Lo mismo parece, probablemente, en el plano de lo excitante, pero tenemos que tener claro que no es real y esa claridad no siempre la tiene el joven ni el adolescente. Pero déjeme decirle que hay muchos adultos que tampoco lo tienen claro. Existe ahora mayor permisividad respecto a la pornografía, en el sentido de que muchas celebridades como Mia Khalifa vienen de este mundo, pero a la vez parecieran hacer un silencio cómplice respecto a cómo supieron de su existencia. ¿Qué opina al respecto? – Los sexólogos clásicos hablaban de lo que se llama el doble código allá en los años 40, es cuando una persona a lo mejor tiene una postura muy firme con respecto, qué sé yo, las cuestiones morales y éticas, pero cuando se ve beneficiado puede guardar silencio. No se da tanto porque se les admire por lo que hacen, sino porque se entrevista usualmente a quienes han tenido éxito económico y ese éxito puede ser visto por los jóvenes, por algunos adultos jóvenes y por algunos adultos como la meta a seguir y entonces observás en las redes chiquillos de 15 a 17 años, bailando, haciendo movimientos pélvicos, posando con bikinis, en fin, tratando de decir «a ver si alguien se fija en mí y me lleva al estrellato de tal o cual personaje de la industria pornográfica», sin contar con que a la mayoría de quienes se dedican a esto no les va bien, la mayoría lo hace por circunstancias realmente crueles de la vida y el grueso de estos actores nunca van a llegar tan siquiera a tener un salario digno sino que más bien se exponen a múltiples riesgos y perjuicios que el adolescente y este grupo de población inmadura no toma en cuenta a la hora de querer tomar esa ruta. ¿Qué mitos refuerzan los videos pornográficos? ¿Los relacionados con el tamaño del miembro viril, la excitación femenina? ¿Algún otro? – Tenemos que entender que es ficción, es más, buena parte de los sitios XXX cuando hacen una toma real hasta la anuncian, dicen: «esto es real», al decir esto, admiten que lo demás es actuado, es una coreografía, hay un video famoso que me mandaron los seguidores del programa en que dicen que esta actriz porno tuvo un orgasmo en plena grabación y debieron suspender la toma. Porque normalmente no van a tenerlo, pero siempre actúan que sí lo tienen. Y ese orgasmo usualmente es con gritos, muy… teatral, y algunas veces llegan hombres a consulta a decir «es que creo que mi esposa no disfruta porque no grita como la actriz porno», o mujeres que dicen: «no, yo estoy esperando encontrar un hombre que tenga el pene de 50 cm o 60 cm, cosa que le va a dar la vuelta al mundo y nunca lo va a encontrar. Claro que va a crear expectativas irreales, claro que va a brindar unas dimensiones totalmente desmedidas de lo que se puede esperar de la sexualidad. Más o menos, sería como que un niño espere jugar fútbol como juegan los Supercampeones, aquella fábula en la que hacen mil piruetas en el aire. Eso mismo debemos aprender de las expresiones gráficas de la sexualidad. ¿Cómo se sabe que alguien es adicto a la pornografía? – Las adicciones tienen ciertas características, van dejando de ser placenteras, se vuelven como un ritual obligado, en nombre de estar en eso, descuido cosas importantes de mi vida, como la familia, si es a la pornografía pues soy capaz de verla hasta en el trabajo, con la computadora de la empresa, todo el mundo se da cuenta al cabo de un tiempo y yo soy incapaz de parar. Esa incapacidad de controlar una actividad que debiera ser lúdica y recreativa, se convierte en una especie de obsesión u obligación, una compulsión por estarla viendo, está el individuo que por estar viendo porno llegó tarde a una celebración familiar, lo despidieron del trabajo, un hijo se encontró el material y se le hizo un problema familiar. Entre la población masculina, algunos parecieran desubicados en cuanto a lo que esperan de las mujeres en la cama, por ciertas prácticas sexuales que pasan observando en esta clase de contenido. ¿Podría por favor comentar al respecto? – La sexualidad está sobrevalorada en nuestra sociedad y entonces muchas parejas piensan que el éxito del vínculo reside, como antes se decía, en una buena relación sexual y entonces también concluyen que dependiendo de esto será su vida marital. Eso hace que muchas parejas ensayen mucho de lo que se ve en estas cintas y hasta se decepcionan, incluso se lastiman por tratar de hacer poses complicadas, y ahí van las distintas complicaciones tanto físicas como de autoestima. No te hace mejor amante hacer tantas piruetas, por ahí no anda el objetivo, el individuo que trata de hacer el tiro del ropero, todavía no ha entendido de qué se trata la sexualidad. Pero por otra parte lo que más daña es la falsa creencia de la coerción. Es decir, en muchos de estos videos el hombre llega a un lugar, obliga a una mujer a tener sexo y ella se lo agradece con cinco o seis orgasmos. El que las mujeres siempre quieren, de que los hombres siempre quieren, que es muy fácil hacer cambiar a alguien de opinión al mostrarme sexualmente explicito son ideas muy peligrosas que rondan en el abuso y en relaciones no consentidas creyendo que va a suceder lo que pasa en las películas. La gente que no entiende que es una trama comienza a cometer estas torpezas y eso es particularmente cierto entre los jóvenes, adultos inmaduros y a veces hasta en los niños. ¿Es cierto que si un individuo ve mucha pornografía puede desarrollar complicaciones? De ser así, ¿cuáles? ¿Impotencia? ¿Alguna otra? – La pornografía, en el fondo, si usted se pone a pensar simplemente es la desnudez de dos cuerpos, entonces no va a producir ningún efecto negativo si está entendiendo de lo que se trata el material, una ficción con fines lúdicos. Todos los que la perciban como una forma de aprender, una forma de agarrar volados, una manera de ser mejor amante, pues sí, van a tener todas las complicaciones habidas y por haber, no tanto en una impotencia o una eyaculación precoz, sino que se van a llevar un golpe muy duro y un contraste muy fuerte con la realidad al tratar de llevar esto a su lecho marital. ¿Conoce casos de menores de edad que hayan consumido este contenido y los dejara marcados en su desarrollo personal o de otro tipo? – Si buscas páginas serias que hablen de cuántos niños y jóvenes consumen pornografía en el mundo, van a ser números muy importantes. Va a depender de cada país. No tenemos casuísticas nacionales, pero está sucediendo toda una dinámica de adiestramiento y aprendizaje, hoy los padres casi no tienen tiempo e iniciamos con los videos como hace 30 años, entonces los padres ponían a los hijos a ver películas a los chiquitos para poder tener tiempo de sacar las faenas laborales. Luego vinieron las consolas de videojuegos y los teléfonos inteligentes, y ya el niño comenzó a asociar que la pantalla es un sitio para divertirse. Nunca lo ven en su verdadera dimensión, como herramienta de estudio o aprendizaje, sino que es un centro de diversión. Entonces los padres dicen, de buena intención, está en la computadora y viendo la geografía de Rusia o Ucrania, haciendo la tarea, ignorando que ellos encontraron que en esa pantallita hay un sitio de gratificación y en un país donde se le ha quitado tanto la autoridad a los padres y profesores, ya hasta se pasan las páginas y los links. Pasa en otros países y Dios no quiera que pase aquí, que se hacen chats de menores con mayores y los introducen a prácticas sexuales o en drogas, eso es un riesgo. Los padres deben estar atentos a lo que hacen sus hijos en internet.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

CRÉDITOS: Daniel García

EMAIL: [email protected]

Lunes 19 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com