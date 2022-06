Entornointeligente.com /

Intensa onda de calor atinge os Estados Unidos; temperaturas chegam aos 50ºC Em Phoenix, no estado do Arizona, os termômetros marcaram 46 graus Celsius, igualando o recorde de 1918. Por g1

12/06/2022 22h14 Atualizado 12/06/2022

1 de 2 Uma mulher relaxa no American River, em Sacramento (Califórnia). Cidade registrou máxima de 37 graus. — Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli Uma mulher relaxa no American River, em Sacramento (Califórnia). Cidade registrou máxima de 37 graus. — Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli

Os Estados Unidos estão enfrentando uma intensa onda de calor neste final de semana.

No sábado (11), Phoenix, no Arizona, Las Vegas, em Nevada, Denver, no Colorado, e o Vale da Morte, na Califórnia, registraram temperaturas recordes.

De acordo com Serviço Nacional de Meteorologia do país, em Phoenix os termômetros marcaram 46 graus Celsius, igualando o recorde de 1918. Neste domingo (12), a situação não foi muito diferente, a cidade registrou 44ºC.

Já Las Vegas teve uma temperatura recorde de 43°C no sábado, igualando o recorde de 1956. Em várias áreas do interior da Califórnia, as temperaturas passaram dos 40°C, com um recorde de 50ºC no chamado Vale da Morte, área de deserto no leste do estado.

Os meteorologistas também alertaram para um «risco de calor» muito alto no centro-sul do Arizona durante este fim de semana. As autoridades pediram ao público para limitar as atividades ao ar livre.

O calor faz parte da rotina normal do verão no deserto americano, mas os meteorologistas dizem que isso não significa que as pessoas não devam se preocupar.

O calor excessivo causa mais mortes nos EUA do que outros desastres relacionados ao clima, incluindo furacões, inundações e tornados combinados.

2 de 2 Excursionistas posam para foto no Papago Park, em Phoenix. — Foto: AP Photo/Matt York Excursionistas posam para foto no Papago Park, em Phoenix. — Foto: AP Photo/Matt York

