Intendente de Paysandú apoya a Lacalle: «Si está disponible la changa de custodia, acá estoy»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la relevancia pública que tomó la detención e imputación del jefe de custodia personal del presidente de la República, Alejandro Astesiano , el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , tuvo un particular gesto de apoyo para Luis Lacalle Pou.

«Cuando he tenido que discrepar he discrepado. Hoy lo banco 100 % al Presidente. Si está disponible la changa de custodia acá estoy. No se pongan nerviosos los contra», escribió el nacionalista en su cuenta de Twitter.

Cuando he tenido que discrepar he discrepado. Hoy lo banco 100% al Presidente @LuisLacallePou . Si está disponible la changa de custodia acá estoy. No se pongan nerviosos los contra.

— Int. Nicolás Olivera (@OliveraPdu) September 29, 2022 La postura de Olivera está alineada con Presidencia, que sostiene que el presidente de la República fue engañado y desconocía el prontuario delictivo de Astesiano.

Por otra parte, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) analizan cuál es el mejor mecanismo institucional para seguir de cerca su caso, catalogado por varios legisladores de la oposición como un «escándalo» que perjudica la imagen de Uruguay fuera de fronteras.

MIRA TAMBIÉN El Frente Amplio impulsa acciones por Alejandro Astesiano en el Parlamento

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com