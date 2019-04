Inteligencia Artificial: ¿esta tendencia podría cambiar el destino de nuestra especie?

Entornointeligente.com / Ocurre un hecho curioso con la Inteligencia Artificial (IA), es como el sexo entre los adolescentes: todos hablan sobre él, pero en realidad nadie lo ha vivido, y muy pocos saben de qué se trata. Es uno de esos términos tecnológicos que han existido por años, para describir tendencias que parecen muy complicadas y prometen resolver todos los problemas de la humanidad. La gran diferencia es que, al parecer, esta tendencia sí podría cambiar el destino de nuestra especie. Para muestra de la diversidad que existe en el mundo sobre la comprensión e implementación de la Inteligencia Artificial, basta un botón. De acuerdo con un reciente estudio del MIT, en colaboración con The Boston Consulting Group, a nivel mundial únicamente 18% de las compañías entienden bien la IA, incluso ya la están adoptando. En el otro extremo de la balanza, 34% de ellas ni la entienden ni la están incorporando a sus estrategias de negocio o tecnológicas. Otra gran diferencia de esta tecnología en relación con otras es el aspecto ético. Personalidades de la talla de Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg se han declarado a favor y en contra de estos avances, justo por la encrucijada en la que nos está colocando. Mientras que futuristas como Nick Bostrom, Martin Ford o Byron Reese, hacen preguntas válidas pero perturbadoras: si estamos enseñando a una máquina a pensar, ¿nos estamos enfrentando al último invento de la humanidad? ¿estamos creando mejores herramientas o una amenaza potencial? ¿estas “inteligencias” realmente tienen la capacidad de discernir como lo hace un ser humano? KIO Networks está consciente de la necesidad de discutir los beneficios y riesgos de esta nueva ola tecnológica. Por esta razón, en Versus by KIO Networks se generará un debate entre la Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad. El objetivo es que dos expertos de talla internacional exploren, en conjunto con el público, los mitos y realidades sobre la IA. Que provean a los asistentes de elementos de decisión tan profundos como sea necesario para tomar la mejor decisión sobre su adopción. Y vaya que en Latinoamérica hacen falta foros de este tipo: la firma Statista menciona que en los próximos años la inversión destinada a soluciones de Inteligencia Artificial tendrá un crecimiento de entre 6.6% y 3.3% anual. Según sus predicciones, el ritmo de crecimiento disminuirá a partir del 2021, de -0.2% en ese año, para llegar a una desaceleración de -0.4% en el 2025; sin embargo, cabe preguntarse si las organizaciones (y los seres humanos que las componen) están conscientes de las ventajas y desventajas que su uso representa. Los entusiastas declaran fervientemente que entre las principales ventajas de la IA se encuentran los niveles de eficiencia que se pueden alcanzar al incorporarla a procesos productivos, o que liberará a los trabajadores de tareas donde las decisiones que deben tomarse son sumamente básicas. En la otra cara de la moneda se encuentran los detractores, quienes afirman que estas ventajas pueden voltearse en contra de la humanidad, pues justo esta frialdad puede implicar que las decisiones dejen fuera aspectos morales que un ser humano sí considera de forma natural; o incluso la posibilidad de que este desarrollo no esté alineado con los objetivos de la sociedad y tome el control de infraestructuras básicas para su supervivencia. Ante todos estos argumentos, y compartiendo entusiasmo y preocupaciones, KIO Networks ha creado Versus by KIO Networks . En este evento será posible escuchar a Nick Bostrom , director del Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, uno de los futuristas más preocupados por los riesgos de la IA. En su contraparte, se rumora que Sebastian Thrun (fundador de Google X y creador de la inteligencia artificial que conduce el vehículo autónomo de dicha empresa), será quien argumente un lado más optimista sobre esta tecnología. Así que si en tu organización están evaluando la IA, o si lo harán en el corto o mediano plazo, ésta es una oportunidad que no debes dejar pasar . La conversación promete ser rica en argumentos, y sin duda generará una reflexión interesante en cada uno de los asistentes. Aquí encontrarás el formato de preregistro . Te puede interesar: Bienvenido al futuro: así es el mundo de los pagos sin contacto LINK ORIGINAL: Forbes

Entornointeligente.com