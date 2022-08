Entornointeligente.com /

Integrante do 'Sexteto', Derico chora e lamenta morte de Jô Soares: 'Foi uma espécie de pai. Me ensinou tudo' Derico Sciotti trabalhou com Jô Soares durante 28 anos e era conhecido como 'assessor de assuntos aleatórios' do programa na TV Globo, ao comentar as notícias lida pelo apresentador de forma bem humorada e irreverente. Por TV Globo e g1 SP — São Paulo

05/08/2022 08h26 Atualizado 05/08/2022

Derico Sciotti, saxofonista na banda do Programa do Jô, conta sobre relação próxima com Jô Soares

Integrante do famoso grupo de músicos ‘sexteto’, que atuou durante anos nos programas de entrevista do apresentador Jô Soares , o saxofonista Derico Sciotti chorou nesta sexta-feira (5) e lamentou a morte do amigo, que faleceu em São Paulo aos 84 anos.

«É muito triste. Fiquei 28 anos lá, metade da minha vida trabalhando com o Jô. Tenho 56 anos e 28 foram trabalhando com ele, que é uma pessoa incrível, foi uma espécie de um pai mesmo. Tive momentos maravilhosos com ele. Ele me ensinou tudo», disse Sciotti ao Bom Dia SP, da TV Globo (veja vídeo acima) .

«Comecei a trabalhar com ele aos 22 anos de idade e sai com 50 anos. A minha vida inteira passei ouvindo ele. Eu sentava naquela cadeira e via a história do Brasil e do mundo passar. O carinho e a generosidade dele são inesquecíveis. Apesar do programa ser o ‘Programa do Jô’, ele dizia que não fazia sozinho. Sempre deu abertura para a gente desenvolver as nossas capacidades», declarou.

Personagens icônicos, entrevistas com ilustres; FOTOS mostram carreira Jô Soares sonhava em ser diplomata e estreou na TV em 1956 'Artista único', 'o cara': famosos lamentam a morte

1 de 2 Derico Sciotti, ex-integrante do 'Sexteto' do Programa do Jô, chora ao lembrar do colega de trabalho nesta sexta-feira (5). — Foto: Reprodução/TV Globo Derico Sciotti, ex-integrante do 'Sexteto' do Programa do Jô, chora ao lembrar do colega de trabalho nesta sexta-feira (5). — Foto: Reprodução/TV Globo

Jô Soares morre aos 84 anos; confira a trajetória do ator, diretor, escritor e humorista

Além de Derico, a chamada houseband do Jô era formada pelos músicos Chiquinho Oliveira (trompete), Miltinho (baterista), Bira (baixo), Tomati (guitarra), Osmar Barutti (piano).

O grupo nasceu primeiro como quarteto, depois virou quinteto, até a formação final de sexteto, no programa da TV Globo.

Na qualidade de saxofonista careca e engraçado do grupo, Derico encarou no programa vários personagem nas esquetes de humor do programa e fazia sucesso como «assessor para assuntos aleatórios» do Gordo, desde o programa 'Jô Soares 11 e meia, no SBT'.

2 de 2 Foto de arquivo de 25/05/2004 da banda Sexteto do Jô — Foto: ALE SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 25/05/2004 da banda Sexteto do Jô — Foto: ALE SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

O apelido, segundo Derico, surgiu quase que por acidente, quando Jô na abertura do programa leu uma notícia sobre uma tartaruga de duas cabeças que foi encontrada na América do Sul.

«Eu tocava flauta e era o único que tinha um microfone na frente. Ele leu a notícia e me perguntou: ‘Derico, porque você acha que encontraram uma tartaruga de duas cabeças?’. Eu vi que era a minha oportunidade e disse 'vou soltar o verbo aqui'. E expliquei que ela vinha da Antártida para desovar rumo aos trópicos. E quando chegou no Sul da América do Sul, ela não sabia se ia para o [Oceano] Pacífico ou para o Atlântico», lembrou ele aos risos.

«Aí ele disse pra mim: ‘Olha, cara. Você não precisa falar mais nada durante o mês inteiro’», contou.

«Eu tive um pai que eu amei a vida inteira. Mas o Jô era uma pessoa diferente. Como profissional e tutor ele me ajudou de uma forma que eu não tenho como externar a gratidão do que ele fez por mim», declarou.

Relembre os bordões inesquecíveis de Jô Soares

Dos integrantes do 'Sexteto', Rubinho, da guitarra, faleceu ainda com o programa no ar, assim como Bira, do baixo, que morreu em 2019 , já depois do fim do programa na TV Globo.

«Se o nosso colega Bira não tivesse morrido em 2019, ele teria morrido hoje. Porque ele amava o Jô e todo a produção do programa. Era uma relação de amizade sensacional. Nós gravamos de segunda, terça e quarta. Mas o Bira ia lá todos os dias, de terno. Ficava lendo o jornal e falando com todos da produção», lembra Derico sobre o colega de ‘Sexteto’.

Morte de Jô Soares

O apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares morreu às 2h30 desta sexta-feira (5), aos 84 anos . Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do «Programa do Jô», exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia.

A causa da morte não foi divulgada. O enterro e velório serão reservados à família e aos amigos, em data e local ainda não informados.

O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô, e confirmada em nota pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês.

«Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo», escreveu Flávia em uma rede social. Leia a íntegra do texto aqui .

Confira a carreira de Jô Soares

11 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

