Integrante da Tuiuti ferida em acidente com carro da escola é ex-chacrete

24/04/2022 02h42 Atualizado 24/04/2022

1 de 2 Alba Regina (D) recebe alta após machucar a perna — Foto: Reprodução/TV Globo Alba Regina (D) recebe alta após machucar a perna — Foto: Reprodução/TV Globo

Alba Regina Gomes , de 71 anos, a integrante da Paraíso do Tuiuti ferida em um acidente com um carro da escola , é ex-chacrete . A colega de trabalho de Chacrinha tinha passado mal e estava em uma cadeira de rodas, sendo socorrida, quando uma alegoria a imprensou . Alba recebeu alta na madrugada deste domingo (24).

Amiga de Alba, a aposentada Arlinda Santos disse que ela adora carnaval. «Ela tem esse negócio no sangue, se pudesse saía em todas as escolas. A gente ia sair para tomar uma cerveja!», lembrou.

Veja o momento do acidente com um carro da Tuiuti

O acidente foi ao lado do portão que encerra a Avenida. O cinegrafista Júnior Alves, da TV Globo, filmava a mulher sendo socorrida e registrou todo o acidente ( veja acima ). O vídeo mostra o carro se aproximando, as pessoas correndo tentando se proteger.

Veja também

Morre menina de 11 anos imprensada por carro alegórico na Sapucaí

Bombeiros se colocam à frente da mulher, para a proteger, mas Alba acabou presa com a cadeira de rodas entre o carro e a grade.

O acidente ocorreu quando a escola corria muito para tentar evitar estourar o tempo e perder pontos – terminou com 2 minutos além do tempo . As imagens mostram o último carro tendo que parar e ser empurrado para trás para que a mulher pudesse sair.

Mulher fica ferida no fim do desfile da Acadêmicos do Tuiuti

Outro vídeo, feito pelo repórter Raoni Alves, do g1 ( veja acima ), mostra a mulher sendo colocada, com dificuldades, em cima de uma maca. Ela estava lúcida e reclamava de muita dor.

Ela foi levada para o Hospital Souza Aguiar, com ferimento na perna, e liberada após um exame de raio-x descartar fratura.

Veja correria da Paraíso do Tuiuti no final de seu desfile

2 de 2 Integrante da Tuiuti é socorrida na Sapucaí — Foto: Raoni Alves/g1 Integrante da Tuiuti é socorrida na Sapucaí — Foto: Raoni Alves/g1

