Insulza dice que «la violencia ha aumentado sustantivamente» en la región de Arica y Parinacota y apunta que «necesitamos mejor inteligencia y más policías»

«Nosotros necesitamos mejor inteligencia en Arica, necesitamos más policías en Arica, necesitamos también que los tribunales hagan su trabajo como lo está haciendo la Fiscalía», indicó el senador José Miguel Insulza (PS) respecto a los hechos de violencia en la región de Arica y Parinacota.

El senador José Miguel Insulza (PS) abordó este lunes los hechos de violencia ocurridos en la región de Arica y Parinacota y afirmó que ese tipo de situaciones han aumentado «sustantivamente».

«La violencia ha aumentado sustantivamente en la Región de Arica y Parinacota», dijo el legislador en conversación con CNN Chile . Al respecto, afirmó que «los muertos el año pasado eran 10 en todo el año y este año van a en 24».

Fiscal de Arica y Parinacota habla de una «sobrerreacción» de Carabineros frente a presuntas amenazas del Tren de Aragua «Nosotros necesitamos mejor inteligencia en Arica, necesitamos más policías en Arica, necesitamos también que los tribunales hagan su trabajo como lo está haciendo la Fiscalía», añadió.

Sobre el Tren de Aragua (organización criminal de Venezuela que está operando en Chile) dijo que «efectivamente existe, no solamente ha sido publicado ampliamente, sino que también hay una investigación en marcha y varias personas detenidas por esto».

Recordemos que, según informó Radio Bío Bío el fin de semana, miembros del Tren de Aragua planeaban una presunta ofensiva contra Carabineros en el cerro Chuño de Arica. Incluso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve , anunció que hará un viaje a la región de Arica y Parinacota para el miércoles.

Sin embargo, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera , apuntó que hubo una «sobrerreacción» de las autoridades ante las presuntas amenazas.

«Yo diría que en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo estratégico no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo», dijo Carrera en conversación con Radio Universo .

«No me cabe duda de que van a tratar efectivamente de rearticularse en esta región, pero pensemos que todo el organigrama que nosotros estudiamos por 8 meses, hoy día están todos privados de libertad», agregó el persecutor.

