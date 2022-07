Instrutor de academia em Araras morre baleado por pai de estagiária após agressão, diz polícia

Entornointeligente.com /

23/07/2022 13h17 Atualizado 24/07/2022

1 de 1 O instrutor Nelson Ré Soares, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em Araras — Foto: Reprodução/Facebook O instrutor Nelson Ré Soares, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em Araras — Foto: Reprodução/Facebook

Um instrutor de academia morreu em Araras (SP) , na noite de sexta-feira (22), após ser baleado pelo pai de uma estagiária que trabalhava no local. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento seguido de agressão.

O homicídio aconteceu por volta das 22h no Jardim das Flores. A vítima foi identificada como Nelson Ré Soares, de 29 anos . O g1 ainda não conseguiu contato com nenhum parente da vítima nem com o responsável pela academia até a última atualização desta reportagem.

O autor dos disparos de 41 anos foi abordado pela Polícia Militar em Limeira (SP) e levado para a Central de Polícia Judiciária de Araras, onde confessou o crime.

Segundo a Polícia Civil, ele apresentou a chave de um cofre onde havia guardado a pistola ponto 380 usada no crime, que foi apreendida. Ainda de acordo com a polícia, ele tinha autorização para posse de arma.

O autor dos disparos foi detido, passou por audiência de custódia neste sábado e acabou liberado para responder pelo crime em liberdade. Segundo o advogado de defesa dele, Rafael Schimidt, a Justiça entendeu que ele agiu em legítima defesa, já que o instrutor o agrediu.

Desentendimentos e agressão

De acordo informações do Boletim de Ocorrência, o instrutor da academia teve desentendimentos com a estagiária e a irmã dela, que também trabalhava no local. Segundo o BO, havia duas ocorrências feitas na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Os conteúdos dos registros não foram especificados. Após o pai ter reclamado da ação do instrutor ao gerente da academia, os problemas aumentaram.

O advogado de defesa do pai da jovem disse ao g1 que na noite de sexta-feira o instrutor ameaçou a estagiária. Ela ligou para o pai ir buscá-la na academia porque estava apreensiva.

O pai retornava do clube de tiros e, ao chegar ao local de trabalho da filha, o instrutor teria ido até o carro e começado uma discussão. Segundo o advogado, o pai pediu para o rapaz se afastar, mas ele agrediu a estagiária com um soco no rosto.

«O pai pediu para o rapaz parar, mas ele foi para cima. Ele sacou a arma, deu aviso de parada, ele não parou. Ele efetuou um disparo, o rapaz não parou, ele efetuou outro disparo e o rapaz veio a solo. Depois viemos saber que ele veio a óbito», contou o advogado.

O professor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Soares foi velado no Velório Municipal e o enterrado na tarde de sábado.

