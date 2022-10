Entornointeligente.com /

Institutos de pesquisa terão de investigar 'voto envergonhado' em Bolsonaro, avalia Thomas Traumann Colunista do jornal 'O Globo', da revista 'Veja', e do site Poder360 prevê que o principal desafio dos institutos de pesquisa para o segundo turno será avaliar 'de onde veio bolsonarismo escondido'. 03/10/2022 05h22 Atualizado 03/10/2022

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais confirmou uma disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula alcançou 48,43% dos votos, e Bolsonaro, 43,20%.

Até o último sábado (1º), no entanto, os principais institutos de pesquisa não conseguiam cravar se haveria, ou não, um segundo turno na eleição presidencial. Lula oscilou em torno dos 50% de votos válidos na maioria dos levantamentos nacionais ao longo da campanha, enquanto Bolsonaro gravitava em torno dos 30%.

1 de 1 Lula e Bolsonaro vão disputar 2º turno no dia 30 — Foto: Andre Penner/AP; Evaristo Sá/AFP Lula e Bolsonaro vão disputar 2º turno no dia 30 — Foto: Andre Penner/AP; Evaristo Sá/AFP

Datafolha, votos válidos: Lula 50%; Bolsonaro 36%

«Pesquisa não é prognóstico. Está ali para avaliar o momento», destaca o jornalista Thomas Traumann em entrevista a Renata Lo Prete . O colunista do jornal «O Globo», da revista «Veja», e do site Poder360 prevê que o principal desafio dos institutos de pesquisa para o segundo turno será avaliar «de onde veio esse bolsonarismo escondido».

«Embora os números que as pesquisas deram em relação ao ex-presidente Lula não estejam equivocados, obviamente subestimaram Bolsonaro», avalia.

«Havia, sim, um voto envergonhado, ou um voto que não estava cristalizado no presidente Bolsonaro, que talvez tenha decorrido do temor da vitória do presidente Lula no primeiro turno.»

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto .

