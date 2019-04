Instituto Inhotim anuncia mudanças na diretoria

Entornointeligente.com / Fechado por duas semanas em fevereiro após a ruptura da barreira da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, o Instituto Inhotim anunciou nesta quarta (10) modificações em seu quadro de diretoria. Diretor-executivo desde 2013, Antonio Grassi assume agora um cargo recém-criado, de diretor-presidente, responsável pela programação cultural e pelas relações institucionais do museu.

Já Renata Bittencourt deixa a diretoria de Processos Museais do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) para assumir a posição de diretora-executiva, voltada à gestão cultural. Antes, ela já tinha passado pelo Ministério da Cultura, em 2016, e pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, entre 2012 e 2016. Renata Bittencourt, que assume o cargo de diretora-executiva do Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais

Em nota, o instituto afirmou que Bittencourt planeja reconectar o Inhotim com a comunidade, em um contexto em que a região procura se reerguer. Dos cerca de 600 funcionários do museu, 41 tinham familiares desaparecidos ou mortos na tragédia. “É imprescindível enxergar a instituição com um olhar voltado para o território local e também para a arte e a cultura numa escala global”, disse Bittencourt.

LINK ORIGINAL: Jornal do Brasil

Entornointeligente.com