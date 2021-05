Instalaron la Junta Nacional del nuevo CNE con Picón

Entornointeligente.com / En la mañana del jueves, 6 de mayo, se instaló la Junta Nacional Electoral (JNE) del nuevo CNE . El encuentro fue presidido por la rectora principal Tania D’ Amelio e integrado por el rector principal Roberto Picón y el suplente Carlos Quintero.

“Instalada la Junta Nacional Electoral presidida por la Rectora Principal del CNE, Tania D’amelio Cardiet, e integrada por el Rector principal Roberto Picón y el Rector suplente incorporado a esta instancia Carlos Quintero”, dijo D’ Amelio en su Twitter ( @taniadamelio )

La Asamblea Nacional elegida el pasado 6 de diciembre anunció en la tarde del martes que Pedro Calzadilla, Tania D’ Amelio, Alexis Corredor, Enrique Márquez y Roberto Picón serían los nuevos rectores principales del Poder Electoral, así como sus 10 suplentes (dos por cada principal). Estos ciudadanos deben encargarse de arbitrar las elecciones regionales y municipales que se llevarían a cabo este año.

El CNE está conformado por tres rectores con pasado chavista, Calzadilla, D’ Amelio y Corredor , quien contaron con cargos vinculados a administraciones y organismos chavistas. Por su parte, están los opositores Picón , quien fue preso político y coordinador técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y Márquez , electo diputado en las parlamentarias del 2015.

Sector de oposición rechaza este nuevo CNE La Plataforma Unitaria Venezolana pidió a la comunidad internacional no apoyar “iniciativas parciales del régimen” . En ese sentido, la organización opositora instó a apoyar un acuerdo “político, social y humanitario” para solucionar la crisis y no una medida “cuyo propósito no es otro que normalizar la imposición arbitraria y dictatorial en el poder”.

“Los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Venezolana, reiteramos que, ante la gravísima tragedia humanitaria y el sufrimiento del pueblo venezolano, la verdadera solución de fondo, consiste en construir un Acuerdo Político, Social y Humanitario que sea producto de una negociación integral con facilitación y mediación internacional”, expuso la oposición.

Por su parte, la Administración de Biden instó a los venezolanos a decidir si este CNE contribuye a unas elecciones libres. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, expuso que, de igual forma, la Casa Blanca seguirá presionando por condiciones democráticas.

En el plano internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) opinó que este nuevo CNE no tiene legitimidad. “Reconocemos la decisión tomada por el gobierno interino (presidido por Juan Guaidó) sobre la ilegitimidad del CNE”, señaló el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro .

