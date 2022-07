¿Instalar Windows 11 en un Chromebook? Algunos modelos ya lo permiten

Entornointeligente.com /

Chrome OS, el sistema operativo de Google para ordenadores portátiles se ha convertido en la segunda opción del mercado por detrás de Windows 11. Y es que este SO ofrece algunas funciones muy interesantes, además de que cada vez hay más modelos gaming. ¿Lo mejor de todo? Que si tienes un Chromebook, a lo mejor puedes instalar Windows 11.

Esto es justo lo que se propuso el usuario de Reddit Coolstarorg , quién ha conseguido instalar Windows 11 en su Chromebook. Y ahora, gracias a su trabajo, podrás conseguir arrranque dual de Windows 10 u 11 y Chrome OS.

Para ello, hace falta tener un Chromebook con procesadores AMD Ryzen 3000, además de un disco SSD ya que el almacenamiento eMMC no es compatible con arranque dual de Windows.. Es cierto que no será una versión completa, ya que hay ciertas limitaciones, pero la idea de instalar Windows 11 suena interesante.

Tres modelos compatibles, de momento Por las pruebas que ha realizado este usuario de Reddit, parece que hay cuatro modelos compatibles , los HP Chromebook 14b, HP Chromebook Pro C645 Enterprise, Lenovo Yoga C13 y el ASUS Chromebook Flip CM5.

ampliar foto Windows 11 Unplash

Como te hemos dicho, esta instalación de Windows pierde algunas capacidades. Por ejemplo, no podrás utilizar el almacenamiento eMMC indicado anteriormente, además del lector de huellas dactilares, por lo que no tendrás acceso a Windows Hello. Por lo demás, tendrás una versión completa, incluido el sonido y el uso de pantalla táctil si tu Chromebook cuenta con esta característica

Para instalar Windows 11, principalmente deberás hacer una partición de Chrome OS utilizando la herramienta chrx de arranque dual. Luego, deberás actualizar el firmware RW_LEGACY en tu ordenador y configurar el arranque dual a través de un script creado por el usuario Coolstarorg.

El proceso no es excesivamente complicado y, si bien es cierto que lo ideal es tener un equipo con Windows 11, ya que el Chromebook está diseñado para usar Chrome OS, te puede sacar de más de un apuro.

Puede que utilices un ordenador portátil con Chrome OS y tengas que utilizar algún programa que no está disponible en el sistema operativo, por lo que en este caso sí que te puede servir el tener un sistema de arranque dual para utilizar Windows 10 u 11 en tu Chromebook.

Además, viendo que el proceso es bastante sencillo y no te llevará más de unos minutos hacerlo, te invitamos a probarlo en tu ordenador portátil con Chrome OS para que puedas disfrutar de Windows 11 en tu Chromebook.

