Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Instalada em comunidade ribeirinha no AM, última urna apurada no Brasil teve 99 votos para Lula e 111 para Bolsonaro Atraso para o fim da apuração se deve a uma única urna que teve de ser substituída por cédulas de papel. Caso aconteceu em Coari, no interior do estado. Por g1 AM

04/10/2022 10h50 Atualizado 04/10/2022

1 de 2 Vista da cidade de Coari para o rio Coari Grande — Foto: Reprodução/Google Street View Vista da cidade de Coari para o rio Coari Grande — Foto: Reprodução/Google Street View

Após mais de 41 horas do fim da votação do 1º turno, a apuração dos votos no Amazonas chegou ao fim. O atraso se deve a uma única urna que teve de ser substituída por cédulas de papel . O caso aconteceu em uma comunidade ribeirinha em Coari , no interior do estado.

Na contagem final dos votos da última urna apurada no país, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), obteve 99 votos , enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), teve 111 votos .

A contagem total na cidade deu vantagem para Lula, que recebeu 58,38% (20.350 votos). Bolsonaro recebeu 36,16% (12.606 votos).

A seção fica na Comunidade Canavial, na Zona Rural do município e, com o acesso difícil, a urna de lona com os votos em papel demorou a chegar à sede do município, onde foi feita a contagem.

Segundo a Justiça Eleitoral do município, a comunidade recebeu duas urnas, sendo uma eletrônica e a outra manual. Como a urna eletrônica apresentou problema na bateria, os mesários acionaram a tradicional.

Os votos só chegaram na sede do município por volta de 13h de segunda-feira (3). A dificuldade no transporte, segundo o juiz eleitoral Eliezer Fernandes Júnior se deu por conta da seca do rio, problema que pode ser agravado no segundo turno, já que a vazante continua.

«Na comunidade não tinha energia elétrica. A votação começou normalmente, mas foi interrompida com o fim da bateria», disse o juiz eleitoral Eliezer Fernandes Júnior.

2 de 2 Lula e Bolsonaro vão disputar 2º turno no dia 30 — Foto: Andre Penner/AP; Evaristo Sá/AFP Lula e Bolsonaro vão disputar 2º turno no dia 30 — Foto: Andre Penner/AP; Evaristo Sá/AFP

Vídeos mais assistidos do Amazonas

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com