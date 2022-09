Instagram trabaja en una herramienta imágenes de desnudos. ¿Cómo funcionará?

Entornointeligente.com /

Instagram es una de las redes más utilizadas por muchos motivos. Por un lado, estamos ante una app de lo más completa y que cuenta con todo tipo de funciones, filtros y otros efectos con los que sorprender con nuestras publicaciones.

Por otro lado, el equipo detrás del desarrollo de esta r ed social propiedad de Meta no para de lanzar actualizaciones con las que mejorar todavía más su funcionalidad. Por ejemplo, hace poco te hablamos de las próximas novedades que llegarían a la app. Y ahora, sabemos que dentro de poco Instagram te permitirá ocultar los desnudos.

Ha sido el desarrollador Alessandro Paluzzi, uno de los filtradores con mayor bagaje en el sector, el que ha mostrado una imagen exclusiva que nos permite ver cómo funcionará este filtro en el que trabaja Instagram para bloquear fotos que incluyan desnudos

Instagram quiere que puedas bloquear los desnudos en la red social Es cierto que Instagram cuenta con rigurosas normas sobre la publicación de fotos que muestren contenido explícito . Pero otra cosa es el chat, donde sí que no hay ninguna limitación en las fotos que te envían.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀 ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022 Pero, si no quieres que te envíen desnudos más a través del chat, dentro de muy poco podrás evitarlo , tal y como muestra Alessandro Paluzzi en la publicación que ha realizado a través de su cuenta de Instagram.

Este conocido filtrador nos muestra una captura de pantalla de Instagram donde podemos ver la nueva función que impedirá que puedas recibir fotos de desnudos a través del chat en esta red social.

Por lo que parece, cuando aceptemos una solicitud de chat nos aparecerá una segunda ventana en la que nos preguntará si queremos recibir fotos de desnudos o no, ya que la decisión es totalmente voluntaria.

Una vez aceptes, Instagram rastreará tu teléfon o, sin que se envíe información a los servidores para su análisis, y si detecta que hay alguna foto de desnudos la ocultará. En todo momento podrás verla pulsando sobre las imágenes que aparezcan difuminadas, por lo que no pierdes acceso a ellas.

Y en el caso de que quieras activar esta función también en el chat de Instagram, tan solo tendrás que habilitar la opción correspondiente. Destacar que esta opción seguramente sea para todos los chats.

Por último, y en cuanto a la posible fecha de lanzamiento de esta actualización que nos permitirá decidir si podemos recibir fotos de desnudos en Instagram, se espera que llegue en las próximas semanas ya que comienza a estar disponible para algunos usuarios.

