Instagram revesa su plan de imitar a TikTok, ¿Qué pasó?

Entornointeligente.com /

Hace un par de semanas Instagram había revelado su intención de hacer una serie de ajustes a su plataforma , para así integrar algunas funciones que son muy similares a las que actualmente posee su principal rival, TikTok .

Sin embargo, la compañía ahora ha anunciado que aplazará la implementación de esta actualización, luego de que varios usuarios, celebridades e influencers cuestionaran la llegada de dichos cambios a la app.

Mire también: La nueva modalidad de estafa en WhatsApp ¡Que no le pase!

Ahora Meta ha dicho que prefiere «tomarse un tiempo» para realizar los cambios correctos en Instagram.

¿Qué cambios iban a llegar a Instagram? En un afán por elevar la popularidad de los ‘ Reels ‘, Meta indicó que todo video que no sea superior a los 15 minutos de inmediato se convertiría en un reel y este podría ser recomendado a otros usuarios, pese a que el usuario no esté de acuerdo con ello.

De igual manera, se iba a elevar la presencia de contenido de video recomendado , esto para imitar la forma como TikTok sugiere contenido a sus usuarios.

Por otra parte, se anunció que permitiría hacer un ‘Remix’ con las fotos que sube el usuario , siempre y cuando su cuenta sea pública. De tal modo que esta opción imitaría lo ‘ Duetos ‘ en TikTok .

De interés: ¿Cómo rastrear su smartphone en caso de pérdida?

Instagram se queda como está Pese a que Instagram tiene una legítima preocupación ante la creciente popularidad de TikTok , plataforma en donde sus usuarios consumen más video que fotografías.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, comentó en una entrevista para de ‘The Verge’ que los cambios planeados poco a poco serán revertidos .

» Me alegro de que nos arriesgáramos ; si no fallamos de vez en cuando, es que no estamos pensando lo suficientemente en grande o siendo lo suficientemente audaces «, también comentó Mosseri en su cuenta de Twitter.

En su tweet Mosseri también indicó que era necesario dar «un gran paso atrás» y así cambiar de perspectiva, lo cual podría contribuir a proponer una idea más atractiva para los usuarios.

De modo que, Instagram comenzaría a trabajar en otras propuestas para imponerse en la lucha por seguidores contra TikTok .

Vea también: WhatsApp: ¿Cómo activar el menú secreto de la app?

¿Cuáles eran las criticas de celebridades e influencers? Luego del anuncio sobre los cambios en Instagram, celebridades como Kim Kardashian y Kylie Jenner manifestaron que ellas deseaban que «Instagram vuelva a ser Instagram», a su turno la modelo Chrissy Teigen indicó que los usuarios de la plataforma no tenían deseo de hacer videos.

De igual manera, varios creadores de contenido y usuarios aseguraron que no veían con buenos ojos los cambios que estaba sufriendo la red social y recordaron que la plataforma no necesitaba esas mejoras.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com