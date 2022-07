Instagram, regresa. La petición de los usuarios para que la red social no sea como Tik Tok

Entornointeligente.com /

Hace cuatro días, la usuaria Tati Bruening lanzó la petición titulada «Make Instagram Instagram again» (Que Instagram sea Instagram otra vez) , inspirado en aquel eslogan de campaña del expresidente Donald Trump. ¿La razón? Pedirle a la aplicación de instantáneas que pare con los cambios que ha comenzado a implementar con los que está priorizando la creación, edición y distribución de videos cortos.

De acuerdo con la iniciativa, los usuarios piden que Instagram no se aleje de su principal objetivo con el que fue creado: el compartir y editar fotografías en tiempo real :

No hay necesidad de complicar demasiado las cosas, solo queremos ver cuándo publican nuestros amigos, la belleza de Instagram fue que era instantáneo. En los inicios de la aplicación, todos vivíamos el momento, viendo nuestros mejores momentos en tiempo real», se lee en la petición que actualmente acumula más de 160,000 firmas y contando.

La iniciativa cuestiona «las mejoras» que ha venido realizando Instagram para priorizar el contenido en video y asegura que no ofrecen nada nuevo puesto que los videos que se comparten actualmente son contenidos reciclados de Tik Tok . En cambio, piden que se trabaje en un algoritmo que priorice las fotografías que se comparten dentro de la red social, misma que utiliza una cámara tipo polaroid como logotipo.

Figuras públicas como Kim Kardashian y Kylie Jenner, quienes cuentan con más de 320 millones y 360 millones de seguidores respectivamente en la plataforma propiedad de Meta, se unieron a la solicitud y compartieron con sus seguidores la liga para poder conseguir más de 200,000 firmas y convertirse en una de las iniciativas más firmadas en Change.org, sitio dedicado a visibilizar peticiones para lograr cambios.

La respuesta de Instagram Aunque la plataforma no ha publicado ninguna respuesta de manera formal a dicha solicitud, el director de Instagram, Adam Mosseri hizo público un video en su cuenta de Twitter con el que deja clara la postura de la aplicación respecto a los cambios que actualmente se realizan dentro de la red social.

— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022 «La segunda cosa de la que escucho que están preocupados hoy, son las fotos y como las estamos cambiando a video. Quiero ser claro, vamos a seguir apoyando las fotos, es parte de nuestra herencia, ustedes lo saben, a mí también me encantan las fotos.» refiere Adam Mosseri, director de Instagram.

Mosseri asegura que instagram se va a volver video con el tiempo pues de acuerdo al comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma, es el formato favorito de las personas: «Si echas un vistazo a lo que la gente comparte en Instagram, cada vez son más a videos, si observas lo que a la gente le gusta, consume y ve en Insta, está cambiando a videos cada vez que pasa el tiempo, incluso si dejamos de cambiar algo. Así que vamos a tener que inclinarnos a esa transición, mientras que seguimos apoyando las fotos.»

La app tiene que evolucionar Además de informar a los usuarios de la app sobre cambios significativos, Adam pide que se tenga paciencia puesto que muchas de las mejoras aún están en fase de prueba como la versión de visualización con pantalla completa del «feed» e incluso las recomendaciones que sugiere la app sobre el contenido que le gusta a cada uno de sus usuarios, mismas que podrían presentar fallas.

El director de Instagram promete escuchar las inquietudes de las personas pero asegura que los cambios son inevitables puesto que «el mundo está evolucionando rápidamente» y la aplicación tiene que cambiar con él.

