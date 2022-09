Instagram prueba «lista negra» para temas y hashtags no deseados por los usuarios

Entornointeligente.com /

«Ocultaremos inmediatamente esas publicaciones que no le interesa ver y nos abstendremos de mostrarle contenido similar en el futuro. Ya sea que vea algo que no es relevante o haya dejado algo que le gustaba, puede usar esta función para dejar de ver contenido que no le interesa», anunció Instagram en su comunicado. ¿Cómo ver más de lo que quieres en Instagram? La red social explicó que da prioridad a las publicaciones que cree que es más probable que disfrute el usuario, pero entiende que es posible que no siempre lo haga bien. Por eso, presenta algunos consejos: 1. Usa favoritos y seguir Cuando agregues una cuenta a tus Favoritos , verás sus publicaciones más arriba y con más frecuencia. También podrás ver todos tus Favoritos desde un solo lugar para ponerte al día con sus publicaciones. Con la función Seguir verás publicaciones solo de las cuentas que sigues, en orden cronológico. No hay publicaciones sugeridas en esta vista y puedes ver los contenidos de los últimos 30 días. También lee: Crece consumo de videojuegos y la industria avanza en proceso de reactivación económica 2. Utiliza el control No interesado Al tocar ‘No me interesa’, eliminas la publicación de tu feed de inmediato y sugieres a Instagram que te muestre menos publicaciones como esta en el futuro. Cuando veas una publicación que no te interese, toca la X en la parte superior derecha de la publicación. También puedes elegir el menú de tres puntos y luego hacer clic en ‘No me interesa’. 3. Posponer publicaciones sugeridas Si deseas tomar un descanso de las publicaciones sugeridas, puedes posponerlas fácilmente durante 30 días. Solo toca la ‘X’ en la esquina superior derecha y luego clic en Posponer todas las publicaciones sugeridas durante 30 días. También lee: TikTok destaca liderazgo en la región del Poder Judicial en el uso de redes sociales 4. Ajusta tu control de contenido confidencial En ‘Pautas de la comunidad’ están las reglas sobre qué tipo de contenido puede haber en Instagram. Por ejemplo, no se permite el discurso de odio, la intimidación u otro contenido que pueda presentar un riesgo de daño para las personas. Sin embargo, es posible que veas contenido que no infringe las reglas, pero que podría molestar a algunos. Meta reconoce que todos tienen preferencias diferentes, por lo que puedes decidir dejar las cosas como están o puedes ajustar el ‘Control de contenido confidencial’ para ver más o menos cantidad de post similares. Para ello, anda a tu perfil, toca el menú ‘Configuración’, luego ‘Cuenta’ y finalmente elige ‘Control de contenido confidencial’. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ???? La peruana Dely Goicochea fundó hace un año y medio la institución educativa online «Tecky Brains Makers» que ha logrado que, hasta el momento, más de cinco mil niños del país aprendan a crear videojuegos y apps. https://t.co/vOOx8vcdZR ? Por @MaryoriePM pic.twitter.com/jxyMTlKnOL

